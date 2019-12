Medebacher Kinder dürfen an die Orgel

Die Orgel ist das größte Musikinstrument. Sie verfügt über einen enormen Klangreichtum und begeistert in den verschiedensten musikalischen Stilrichtungen. Mozart schrieb in einem Brief an seinen Vater vom „König der Instrumente“, als er von der Orgel berichtete. Dieses Instrument war größer, lauter und mächtiger als alles andere, womit man zu Mozarts Zeit Musik machen konnte. Man braucht Hände und Füße und sie kann sanft und fein klingen, aber auch brausend wie ein Ozean.

In Medebach schafft es Dekanatskirchenmusiker Werner Komischke mit seinem virtuosen Orgelspiel mit Präzision, Spielfreude und viel Gespür für die lauten und leisen Töne, seine Zuhörer bei Konzerten und Gottesdiensten zu begeistern. Seit 16 Jahren lebt er in Medebach, hat den Kinderchor „Die Orgelpfeifen“ und den gemischten Chor Incantabimus ins Leben gerufen und ist deren Dirigent. Er hat schon viele Gottesdienste musikalisch bereichert und zahlreiche Konzerte gespielt.

Projekt KönigsKinder

Zurzeit widmet er sich dem Projekt KönigsKinder. Hierbei findet als Finale nach zwei Orgelführungen für die Viertklässler der Hanse-Grundschule am Donnerstag, 19. Dezember, um 9 Uhr in der St.-Peter-und-Paul-Pfarrkirche ein Konzert statt. Einige Kinder wirken als Solisten mit und neben den Schulkindern sind auch die Eltern und weitere Musikfreunde dazu eingeladen.

Im Gespräch verrät Werner Komischke etwas über seine große Leidenschaft und sein neuestes Projekt.

Wie sind Sie denn selbst zum Orgelspielen gekommen?

Mein Onkel war Organist und so war ich schon sehr früh mit dem Orgelspielen vertraut. Schon als Kind habe ich immer Bilder von Orgeln gemalt und während der Organist in der Kirche spielte, habe ich auf der Kirchenbank simultan mitgespielt. Leider war ich zu klein zum Orgelspielen und so erlernte ich mit fünf Jahren erst einmal das Klavierspielen. Mit 13 Jahren war ich dann endlich groß genug für mein Lieblingsinstrument.

Wie erklärt sich der Name des Projektes KönigsKinder?

Damit die Orgel ihren Platz im kulturellen Bewusstsein und in den Herzen der Menschen behält, will das Projekt die junge Generation auf den König der Instrumente, die Orgel, wieder aufmerksam machen. Kinder und Jugendliche sollen eigene Erfahrungen sammeln und erkennen, dass die Orgel – bei kunstvollem Spiel – ganz auf der Höhe der Zeit ist und die Sinne auf eine ganz besondere Weise berührt.

Wie ist das Projekt aufgeteilt?

Kinder und Jugendliche sollen die faszinierende Welt der Orgel mit ihren fast unbegrenzten Facetten und Möglichkeiten entdecken. Deshalb besuchen die Kinder mich an der Orgel in zwei Gruppen. Sie dürfen die Orgel anfassen, Fragen stellen und sich vom Klang begeistern lassen. Den zweiten Projektteil stellt das Konzert dar, bei dem auch zwei Nachwuchsorganistinnen ihr Können zeigen und vielleicht andere Kinder zum Orgelspiel ermutigen.

Altkreis Brilon Ein Leben mit viel Musik Mit 13 Jahren begann Werner Komische mit dem Orgelspielen. Zwei Jahre später nahm er am Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ teil und schaffte es weitere zwei Jahre später in den Bundeswettbewerb. Erfolge an der Orgel kämen durch regelmäßiges Üben und viel Begeisterung, sagt er. Bereits während seiner Abiturzeit hat er dann an der Kirchenmusikschule studiert und 1993 an der Berliner Universität der Künste das Orgel A-Examen abgelegt. Seither ist er als Kirchenmusiker tätig.

Wie viele Kinder nehmen am Projekthöhepunkt, dem Konzert, teil?

Insgesamt wirken 23 Kinder beim Konzert mit. Das sind einige Kinder vom Kinderchor „Die Orgelpfeifen“, zwei Trompeter, zwei Klarettinistinnen, zwei Organistinnen, ein Fagottspieler und ein Cellist.

Ist die Orgel noch ein zeitgemäßes Instrument?

Auf jeden Fall! Denken Sie mal an das Herzstück der Elbphilharmonie Hamburg. Da thront die Orgel nicht irgendwo weit entfernt über den Köpfen des Publikums, sondern befindet sich in, neben und hinter den terrassenförmig angeordneten Zuschauerrängen. Einige der 4765 Pfeifen sind sicht- und berührbar im Raum angebracht. Überhaupt gab es überall im Orgeljahr 2019 viele gut besuchte Orgelkonzerte.

Was denken Sie, welche Orgelmusik heutzutage bei den Kindern und Jugendlichen besonders ankommt?

Zum einen die Musik mit der sie während der Kommunionvorbereitung und dem Konfirmandenunterricht in Berührung kommen, aber auch Orgelmusik aus Film, Fernsehen und Musicals begeistert Kinder und Jugendliche. Da wäre Orgelmusik aus den Harry-Potter-Filmen, aus Pirates of the Caribbean, Der Weiße Hai oder Starlight Express. Als Konzertintro werde ich am 19. Dezember auch ein Stück spielen, das mitSicherheit jeder Fort-Fun-Besucher wiedererkennt. Einfach überraschen lassen.