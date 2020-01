Medebach. Die Stadt Medebach will barrierefreier werden für behinderte und andere körperlich eingeschränkte Menschen. Diese Maßnahmen sind geplant.

Medebach: So will die Stadt behindertenfreundlicher werden

Stufen, hohe Bordsteine und andere Hindernisse erschweren körperlich eingeschränkten Fußgängern, aber auch Kinderwagen-Schiebern oft die Fortbewegung. In Medebach soll das entlang der Oberstraße und am Marktplatz in den kommenden vier Jahren besser werden.

Rampe soll Barrierefreiheit gewährleisten

Eine Rampe soll dann barrierefrei vom Straßenniveau auf das erste Podest Richtung Marktplatz führen, inklusive Leitelementen, an denen Sehbehinderte sich orientieren können. Außerdem werden alle Straßeneinmündungen entlang der Oberstraße unter die Lupe genommen und, wenn nötig, dort die Bordsteine abgesenkt und ebenfalls Leitelemente für Sehbehinderte eingefügt.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

„Was genau an jeder einzelnen Einmündung nötig ist, wird individuell entschieden“, berichtet Uwe Klauke vom städtischen Bauamt auf Nachfrage. Teilweise sei zum Beispiel auch das Pflaster abgesackt, so dass sich Pfützen bildeten. Auch solche Probleme sollen im Zuge der Maßnahmen behoben werden.

Arbeiten in den kommenden Jahren

Weitere Baustelle: Einige Straßenbäume entlang der Oberstraße haben mit ihren Wurzeln das Pflaster angehoben und Stolperfallen geschaffen. Das Pflaster reiche dort recht nah bis an die Bäume heran, so Klauke. „Stattdessen soll jeweils eine ebenerdige Baumscheibe freigelegt werden. Das ist gut für den Baum und gut für die Fußgänger.“

Die Arbeiten sollen sukzessive in den kommenden vier Jahren erfolgen, den Anfang macht wahrscheinlich die Rampe zum Marktplatz. Die ersten Arbeiten sollen kurzfristig vergeben werden, vorausgesetzt, der Rat stimmt dem am Donnerstag (30. Januar) zu. Angebote mehrerer Firmen liegen vor.

Kosten bei 140.000 Euro

Für alle vier Jahre zusammen rechnet die Verwaltung mit Gesamtkosten von 140.000 Euro, davon sind 60 Prozent Zuschuss aus Städtebau-Fördermitteln bewilligt. Zu dem Gesamtprojekt „barrierefreie Oberstraße“ gehören auch die Bushaltestellen. Für sie müssten aber gesonderte Förderanträge gestellt werden, weil ihre Umgestaltung nicht von Städtebaufördermitteln unterstützt werden kann.