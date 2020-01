In Medebach ließen sich 2685 neue Stammzellenspender bei der DKMS registrieren, um den an Leukämie erkrankten Florian Hellwig, Katharina Schmidt und weiteren Patienten zu helfen.

Deifeld/Medebach. Die Typisierungsaktion in Medebach übertraf alle Erwartungen. Die Kosten dafür sind enorm. Dennoch steht schon ein neuer Termin für Spender fest.

Medebach: So viele Lebensretter könnte Typisierung bringen

„Wir haben alles getan, was möglich war und können immer noch nicht glauben, dass so viele Menschen mitgeholfen haben. Jetzt heißt es abwarten, ob Spender gefunden werden.“

Das Orga-Team aus Deifeld, das am Sonntag die Stammzellen-Typisierung für Florian Hellwig, Katharina Schmidt und weitere Leukämie-Erkrankte in Medebach auf die Beine gestellt hat, ist auch Tage nach dem riesigen Erfolg der Aktion immer noch völlig überwältigt von der Welle an Hilfsbereitschaft. Rund 5000 Menschen kamen, darunter 2685 potenzielle neue Spender, die sich für die Deutsche Knochenmark-Spenderdatei registrieren ließen (wir berichteten).

2685 Speichelproben in Medebach abgegeben

Momentan befinden sich alle 2685 Speichelproben in Dresden, wie Pamela Kölbl von der DKMS aus Köln berichtet. Dort werden sie im Labor auf spezielle Gewebemerkmale untersucht, die anschließend zentral in Ulm abgespeichert werden.



Diese Daten stehen weltweit für Patienten zur Verfügung, die auf eine Stammzellen-Transplantation angewiesen sind. Für Florian Hellwig und Katharina Schmidt, die derzeit beide durch Chemo-Therapien auf eine Transplantation vorbereitet werden, laufen derzeit entsprechende Suchen in den Daten.

Labor-Ergebnisse in vier Wochen

Die Untersuchungen der Proben werden aufgrund der großen Anzahl in circa vier Wochen abgeschlossen sein, schätzt Pamela Kölbl. Statistisch gesehen werden bei ein bis zwei Prozent aller Registrierten so viele übereinstimmende Gewebemerkmale gefunden, dass sie Stammzellen spenden können. Das hieße, dass die Aktion in Medebach zwischen 25 bis 50 Lebensretter hervorbrächte, die aktuell, aber auch über viele Jahre hinweg todkranken Patienten eine Überlebens-Chance geben. Das Deifelder Orga-Team wird über diese Zahlen laufend informiert.

Altkreis Brilon Typisierungsaktion am 14. März in Hoppecke Das T eam vom Baby- und Kinderbasar aus Brilon-Hoppecke plant am Samstag, 14. März 2020, im Rahmen seines Kleidermarktes in der Schützenhalle ebenfalls eine Typisierungsaktion in Zusammenarbeit mit der DKMS. Unterstützt werden sie dabei von allen örtlichen Vereinen aus Hoppecke sowie Bürgermeister Dr. Christof Bartsch. Auch der Reinerlös des Basars wird an die DKMS gespendet. Nähere Infos und Uhrzeiten folgen rechtzeitig. Das Basarteam aus Hoppecke bittet größere Gruppen z.B. aus Vereinen und Firmen darum, ihr Kommen per E-Mail an kinderbasar.hoppecke@gmail.com zu melden, damit sich die Helferinnen und Helfer entsprechend vorbereiten können.

Auch die erfahrenen DKMS-Mitarbeiter, die im Jahr bundesweit rund 2400 kleine und große Typisierungsaktionen durchführt, waren von dem Ausmaß in Medebach und der guten Organisation überrascht und begeistert: „Wir kamen am Sonntagmorgen in der Schützenhalle an und alles war schon fertig. Die Helfer wussten, was sie zu tun hatten, weil viele Vereine bereits alles vorbereitet hatten. Auch die entspannte Stimmung bei den vielen Besuchern war trotz Wartezeit bemerkenswert. Eine solche Aktion weckt das Beste in den Menschen!“

Über 40.000 Euro gespendet

Allein am Sonntag wurden an Bargeld 40.000 Euro zugunsten der DKMS in die Sammelboxen gesteckt. Schon seit Wochen und auch weiterhin gehen Überweisungen ein, so dass hier noch kein exakter Betrag feststeht. Mit diesen Spenden werden z.B. Laborkosten finanziert, die bei der jetzigen Aktion fast 100.000 Euro betragen, außerdem weitere Typisierungen oder die Kosten für das Datenmanagement der aktuell 648.000 bei der DKMS registrierten Spendenwilligen.

Leo (8) spendet sein ganzes Geld

Viele Privatleute, Vereine oder Firmen griffen für die DKMS tief in die Tasche oder veranstalteten originelle Sammelaktionen. Ein Spender soll hier ganz besonders erwähnt werden: Der achtjährige Leo aus Siedlinghausen hatte vom Schicksal von Florian Hellwig und Katharina Schmidt erfahren, nahm seine Spardose mit nach Medebach und steckte sein ganzes Erspartes in Höhe von 45 Euro in eine Sammelbox!