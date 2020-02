Medebach: Schützen-Hauptmann hört nach emotionaler Rede auf

Führungswechsel bei den St. Sebastianus Schützen Medebach: Hochemotionale Stimmung, gepaart mit gesundem Optimismus und getragen vom Kameradschaftsgeist, herrschte im Kolpingsaal. Hier blickten 145 der 1207 Mitglieder der St. Sebastianus Schützenbruderschaft auf ein erlebnisreiches Schützenjahr zurück.

Kritik: Nur wenig Schützenbruder dabei

Im Anschluss ans Schützenhochamt, das der Medebacher Musikzug, wie später die Generalversammlung, umrahmte, fand zunächst das gemeinsame Schützenfrühstück statt.

So begrüßte Valeri Helfrich zahlreiche Ehrengäste wie Bürgermeister Thomas Grosche, den Ehrenbürgermeister Günter Langen, den Ehrenhauptmann Josef Schreiber, den Schützenkaiser Helmut Müller, den amtierenden Schützenkönig Matthias Schreiber und den Geckkönig Fabian Schnellen unter den Schützenbrüdern.

Anschließend ließ er das vergangene Schützenjahr mit über 50 Veranstaltungen Revue passieren. Nach dem Gedenken an neun im vergangenen Schützenjahr verstorbene Vereinskameraden und vier verstorbene ehemalige Schützenköniginnen erhielt Bürgermeister Thomas Grosche das Wort. Er bedankte sich bei den Schützen, die das Bundesschützenfest zu einem der herausragenden Ereignisse des vergangenen Jahres gemacht hätten und berichtete von vielen positiven Rückmeldungen rund um das Hochfest im Herbst. „Wenn es drauf ankommt, packen wir es an. Wenn es drauf ankommt, kann man sich auf uns verlassen“, so Grosche.

Bundesschützenfestes auch wirtschaftlich ein Erfolg

Anschließend gab der Adjutant Thomas van Dyck einen kurzen Bericht über das seit 48 Jahren stattfindende KK-Schießen ab und erinnerte augenzwinkernd mit den Worten: „Kommt schießen – trefft Freunde“ an die Übungen an jedem Donnerstag. Beim KK-Schießen wurde Florian Scheuermann Vereinsmeister. Des Weiteren lobte Thomas van Dyck die guten Ergebnisse der Sportschützenabteilung, die bei den Bezirksmeisterschaften den 4. und bei den Kreismeisterschaften den 1 Platz errangen. Hierbei standen bei der Einzelwertung gleich zwei Medebacher auf dem Podium (Bernd Köster 3. Platz und Ralf Köster 1. Platz) Der Adjutant bedauerte es in seiner Ansprache, dass nur zehn Prozent der Schützenbrüder den Weg ins Kolpinghaus gefunden hatten.

Vereinstreue Ehrungen Als weiterer Tagesordnungspunkt standen 20 Neuaufnahmen und die Ehrungen von 51 Jubilaren auf dem Programm. So wurden sieben Schützen für ihre 25-jährige und 26 für ihre 40-jährige Treue zur Schützenbruderschaft geehrt. Drei Schützen sind seit einem halben Jahrhundert und 13 Schützen seit 60 Jahren Vereinsmitglieder. Auf stolze 65 Jahre Mitgliedschaft blickt Walter Tielke zurück und August Weddemann ist sogar schon 70 Jahre Schützenbruder.

Den Kassenbericht trug Werner Schäfer vor und betonte, dass sich die Ausrichtung eines Bundesschützenfestes auch wirtschaftlich lohne. Allein an der Kostenauflistung für das Bundesschützenfest waren der immense Arbeitsaufwand und das Logistikmeisterwerk der Bruderschaft ersichtlich.

Auch Thomas van Dyck ging detailliert auf das Bundesschützenfest und die große Anzahl von Helfern ein. Er dankte allen Unterstützern.

Die Neuwahlen

Wie angekündigt trat Schützenchef Valeri Helfrich nach einer emotionalen Ansprache als Hauptmann zurück. Er betonte, dass er sein Ehrenamt stets gerne gemacht habe und wünschte allen Vorstandskollegen zukünftig unbeschwerte Vereinsarbeit.

Mit Applaus drückte die Versammlung dem scheidenden Hauptmann ihre Dankbarkeit aus. Anschließend wählten die Schützenbrüder Thomas van Dyck zum Hauptmann und Stefan Schäfer zum Adjutanten. Auch Andre Wegener trat nach 15 Jahren als Geschäftsführer zurück. Auch er hat sein Amt stets mit viel Herzblut und Sorgfalt bekleidet. Sein Nachfolger heißt Christopher Köster.

Rhythmus des Kaiserschießens

Den Antrag, den Rhythmus des Kaiserschießens zu verkürzen lehnte die Versammlung mehrheitlich ab.

Die alten Könige hatten beantragt, das Kaiserschießen öfter als alle 25 Jahre abzuhalten, um mehr ehemaligen Königen eine Chance auf dieses Amt zu geben.

Bei der Versammlung wurde nicht nur in die Vergangenheit geblickt, sondern vom neuen Kapitän Kurs auf das Schützenfest und den 71. Westfälischen Schützentag am 9. und 10. Oktober genommen.