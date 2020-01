Medebach. Beim Medebacher Feuerwehrball war es diesmal ganz besonders schwer, neue Tollitäten zu finden. Am Ende sprangen zwei Altbekannte in die Bresche.

Diesmal war es für den Medebacher Karnevalsverein besonders schwer, Nachfolger für die Tollitäten Katherina I. und Thomas IV zu finden.

Vielleicht ist es wie im echten Leben: Die Prinzessin ist da, aber vom Prinzen fehlt jede Spur. Warum ist es nur so schwer, aus Männern Prinzen zu machen?

Deshalb hätten die Medebacher um ein Haar ihre 67. Session ohne Tollitäten feiern müssen. Erst zehn Tage vor der Sessionseröffnung hatte die nervenzehrende Suche ein Ende. Und so genießt nun das Medebacher Silberprinzenpaar Cordula und Stefan Lurch als Stefan I.² und Cordula I.² eine zweite Amtszeit.

Damit ist der Medebacher Karneval fest in der Hand des „Kahlen“. Denn nicht nur das Prinzenpaar, das von Tochter Christiana als Hoppeditz durch die nächsten närrischen Wochen begleitet wird, sondern auch das Kinderprinzenpaar Emma und Julius Kirstein stammt aus diesem Wohngebiet.

Beide Paare samt Elferrat und Garden wurden beim Feuerwehr- Kostümball am Samstag mit tosendem Applaus vom närrischen, fantasievoll verkleideten Publikum begrüßt.

Warm-up für die Medebacher Narren

Der Feuerwehrball ist traditionell der erste Termin und ein Warm-up für das große und kleine Prinzenpaar. Wieder einmal hatten die Organisatoren vom Medebacher Löschzug ein spritziges Programm, das mit feurigen Einlagen und Glanzlichtern nur so gespickt war, auf die Beine gestellt.

Schlag auf Schlag folgten Büttenkracher, Sketche und Tänze. Bei der Proklamation erhielt das Prinzenpaar aus der Hand von Bürgermeister Thomas Grosche das Narrenzepter und konnte somit, nach seiner Antrittsrede und dem Ehrentanz, die Regentschaft über die Hansestädter bis zum Aschermittwoch antreten.

Bürgermeister glänzt in der Bütt

Mit seiner witzigen Büttenrede stimmte der Bürgermeister das Publikum auf einen fröhlichen Abend ein. Er nannte den Prinzen „Medebachs besten Ost-Import“ und erklärte, wie man ungestraft aus einer Verkehrskontrolle herauskommt. Ebenso hatte Horst Müller aus Scharfenberg bei seinem gekonnt präsentierten Wortbeitrag viele Lacher auf seiner Seite.

Altkreis Brilon Die nächsten Karnevalsveranstaltungen in Medebach Frauenkarneval: 31. Januar, 19.11 Uhr Große Narrensitzungen im Kolpinghaus: Samstag, 15. Februar, 19.31 Uhr; und Sonntag, 23. Februar, 19.01 Uhr Partysitzung im Kolpinghaus: Samstag, 22. Februar, mit Mallorca-DJ Michael Jansen Kartenvorverkauf im Kolpinghaus und bei der Touristik-GmbH. Es gibt auch Abendkassen.

Besonders, als er von seinen Erlebnissen im Rotlichtmilieu erzählte, setzte bei vielen Zuschauern ein reges Kopfkino ein. Herrlich anzuschauen waren auch die Karnevals-Urgesteine Anne Hammeke und Elisabeth Frank bei ihrem frech-fröhlich-frivolen Zwiegespräch.

Sie wurden mit viel Gelächter und häufigem Spontanapplaus für ihren Tratsch beim Frisör belohnt. Bevor sie gut unter die Haube kamen, kriegte auch Wehrführer Herbert Kordes sein Fett weg.

Ein weiterer unterhaltsamer Programmpunkt waren die hervorragenden Tanzvorführungen. Nachdem die Funkengarde ihren fantastischen Gardetanz dargeboten hatte, glänzte die Minigarde mit ihrem Gardetanz. Auch die Jugendtanzgruppe „Die Überflieger“ wirbelte fröhlich im Fliegerdress über die Kolpingbühne und begeisterte mit gut einstudierter Choreographie.

Sportlich und meisterlich synchron zeigte eine Jugendtanzgruppe als Barbies mit Ken, dass sich die Karnevalisten wenigstens tänzerisch keine Nachwuchssorgen machen müssen.

Feuerwehr im losen Baströckchen

Natürlich durfte auch das Feuerwehrballett, als Gummibärchen und später – in sehr locker sitzenden Baströckchen – nicht fehlen. Die lustigen Floriansjünger tanzten sich zum 25. Mal in die Herzen der Zuschauer und trieben diesen die Lachtränen in die Augen.

Auch die bravouröse Moderation von Löschzugführer Thomas Just, eine große Tombola und die Kostümprämierung trugen zum Gelingen des Festes bei. Nach dem gelungenen Programm wurde noch bis spät in die Nacht ausgiebig gefeiert, geschunkelt, getanzt und gelacht.

Die nächsten Karnevalsveranstaltungen in Medebach sind der Frauenkarneval am 31. Januar um 19.11 Uhr, die zwei großen Narrensitzungen im Kolpinghaus, die jeweils am Samstag, 15. Februar, um 19.31 Uhr und am Sonntag, 23. Februar, um 19.01 Uhr beginnen.

Außerdem findet am Samstag, 22. Februar, die Partysitzung mit dem Mallorca-DJ Michael Jansen unter dem Motto „Gönn dir… Karneval!“ im Kolpinghaus statt. Eintrittskarten für alle drei Sitzungen können am Samstag ab 18.30 Uhr im Vorverkauf im Kolpinghaus und ab Montag bei der Touristik GmbH erworben werden (Tel.: 02982/9218610). Auch an der Abendkasse besteht noch die Möglichkeit Karten zu kaufen.

Am 16. Februar findet um 15.11 Uhr für alle schulpflichtigen Kids der Kinder-Karnevalsnachmittag im Kolpinghaus statt und am Donnerstag, 20. Februar, wird in der Schützenhalle ab 20.11 Uhr der große Narren-Ball der Weiber-Fastnacht mit der Live-Band Hangover, gefeiert.

Krönender Abschluss der Medebacher Karnevalssession ist am 24. Februar um 14.11 Uhr der Rosenmontagsumzug mit großen Festwagen, Fußgruppen, der Erstürmung des Rathauses und dem anschließenden großen Narrenball in der Schützenhalle.