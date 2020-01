Medebach: Das sind die neuen Träger der Ehrenmedaille

„Sicher? Habt Ihr mich auch nicht verwechselt?“ So lautete die ungläubige Frage von Kerstin Neumann-Schnurbus auf die Nachricht, dass sie zusammen mit Horst Frese aus Düdinghausen in diesem Jahr Träger der Ehrenmedaille der Hansestadt Medebach werden soll. Zur Auszeichnung mit dieser Medaille werden Bürgerinnen und Bürger von der Bevölkerung vorgeschlagen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich um die Stadt verdient gemacht haben.

Kerstin Neumann-Schnurbus ist die bisher jüngste Preisträgerin und den WP-Lesern durch ihre warmherzigen und sprachgewandten Berichte als freie WP- und Heimatliebe-Mitarbeiterin bekannt. Wann sie die Zeit zum Schreiben und Fotografieren findet, ist allen Medebachern ein Rätsel, denn die zweifache Mutter und Mopsbesitzerin wuppt neben ihrer Familie und Arbeit auch noch unzählige Aufgaben im Vorstand des TUS Medebach, im Heimat- und Geschichtsverein, der ev. Kirche und engagiert sich im Stadtsportverband und Kreissportbund.

Humorvolle Stadtführungen durch Medebach

Als wandelndes Geschichtslexikon ist sie bekannt für ihre humorvollen und informativen Stadtführungen und hat in unzähligen Stunden das Theaterstück zur Eröffnung des Stadtjubiläums geschrieben.

Horst Frese ist unermüdlicher Motor für viele Projekte in Düdinghausen, darunter die Pastoren Scheune mit der Dreggestobe. Besonders am Herzen liegt ihm die Geschichte der Freigrafschaft Düdinghausen.

Als Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins, der AG der Medebacher Heimatvereine und zertifizierter Natur- und Landschaftsführer ist er unter anderem Mitinitiator für mehrere Wanderwege, setzt sich für die geschichtliche Bildung von Kindern ein und weiß durch seine gute Vernetzung immer die passenden Ansprechpartner und Fördertöpfe.