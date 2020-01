Brilon. Vandalismus in Brilon: Täter besprühten zwei Mauern an einer Schule in Brilon mit Graffitis. Der Tatzeitraum ist nur sehr grob einzugrenzen.

Mauern auf Schulhof in Brilon mit Graffiti beschmiert

Die Weihnachtsferien nutzten unbekannte Vandalen zur Beschädigung einer Schule an der Straße „Zur Jakobuslinde“. Die Täter besprühten nach Angaben der Polizei zwei Mauern auf dem Schulhof mit Graffiti. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Die Tatzeit liegt zwischen dem 23. Dezember und 6. Januar. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Immer wieder sprühen in der Region Graffitis an Gebäude. In Marsberg hatte es vor rund einem Jahr wiederholt Schmierereien an öffentlichen Gebäuden gegeben – unter anderem an Schulen, einer Kita und der Schützenhalle. Auch in Winterberg in Hallenberg waren Gebäude besprüht worden – unter anderem eine Kapelle und eine Sporthalle. Manche Kommunen reagieren darauf mit elektronischen Überwachungssystemen wie Videoüberwachung.