Umweltverschmutzung Marsberg: Wilde Müllkippe - Name auf Dokument hinterlassen

Marsberg Auf dem Acker haben Unbekannte bei Marsberg Bauschutt und Hausmüll entsorgt. Dabei unterlief ihnen vermutlich ein fatales Missgeschick.

Thomas Wallmeier könnte der Kragen platzen. Auf seinem Acker hinter Erlinghausen, Richtung Heddinghausen, hat ein Unbekannter eine ganze Wagenladung Müll abgekippt. Bauschutt, Säcke voller Glaswolle und Dämmmaterial, Leerrohre, Kabel, loses Stroh, Kleidungsstücke, Kissen, altes Werkzeug und Ausgaben unserer Zeitung aus den 1980er Jahren. .

„Besonders ärgerlich und gefährlich“, entrüstet sich Thomas Wallmeier am WP-Telefon, „unter dem Müll lagen jede Menge Nägel und Krampen“. Die hat er mühselig aufgesammelt und hofft, dass er nicht doch noch welche übersehen hat, die dann vom Wild mitgefressen werden könnten. Die Folgen können tödlich sein. Ebenso gefährlich: die Packungen mit Rattengift und Beizmittel, die in dem Müll lagen.

Schriftstücke mit Namensangabe gefunden

Ein Feldnachbar hatte Thomas Wallmeier am Silvestermorgen angerufen und auf den Müllberg auf seinem Land aufmerksam gemacht. „Der Müll muss am Vorabend zwischen 17 und 20 Uhr dort abgeladen worden sein“, mutmaßt Wallmeier. Auch auf anderen Feldern in dem Bereich wurde illegal Hausmüll entsorgt.

„Normalerweise, ist es schwierig jemanden auszumachen, der für das illegale Abladen von Müll verantwortlich ist, weiß Katharina Boldt vom Marsberger Ordnungsamt. Anders in diesem Fall. Unter dem Abfall fanden sich auch Schriftstücke mit Namensangabe.

Polizei und das Ordnungsamt eingeschaltet

Thomas Wallmeier hat den ganzen Berg Müll auf seinen Autohänger geladen und entsorgt. Er hat die Polizei und das Ordnungsamt eingeschaltet. Die Kosten der Entsorgung übernimmt die Stadt. Das Ordnungsamt hat die Angelegenheit an die Untere Abfallbehörde des Hochsauerlandkreises weitergeleitet. Die ist für illegales Müllabladen auf Privatflächen zuständig und hat die Ermittlungen aufgenommen, wie Pressesprecher Martin Reuther auf Nachfrage der WP sagt.

Das Entsorgen von Hausmüll ebenso wie von Grünabfällen in der Natur ist illegal, stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und wird mit Strafgeld geahndet.