Marsberg: Schlüssel-Verlust an Karneval hat schlimme Folgen

Marsberg. Eine Frau kommt bei einer Feier an Weiberfastnacht in Marsberg der Haustürschlüssel abhanden. Der Verlust hat schwerwiegende Folgen für sie.

Laut Angaben der Polizei brachen unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag in eine Einliegerwohnung in der Straße „Kretholz“ in Marsberg ein.

Einbruchsspuren an der Tür oder an Fenstern gab es nicht.

Die Täter nutzten nach ersten Erkenntnissen der Ermittler den Schlüssel der Wohnung. Dieser war der Wohnungsinhaberin bei einer Karnevals-Feier an Weiberfastnacht abhandengekommen.

Die Einbrecher durchsuchten die Wohnung und entwendeten die Geldbörse sowie Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.