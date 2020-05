Marsberg: Scheiben zerplatzen bei Brand an Klinikgelände

Marsberg. In Marsberg bricht nachts ein Feuer an der Klinik aus. Scheiben zerplatzen. Der Brandherd liegt dort, wo alte Batterien gelagert werden.

Zu einem Brandeinsatz wurden in der Nacht zum Freitag, den 15. Mai mehrere Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Marsberg alarmiert. Auf dem Gelände der LWL-Klinik waren Abfallbehälter in Brand geraten. Personen kamen nicht zu Schaden. Da das Feuer umfangreiche Lüftungsmaßnahmen nach sich zog, dauerte der Einsatz für die etwa 40 Einsatzkräfte mehrere Stunden.

Gegen 0.35 Uhr wurde zuerst der Löschzug Marsberg zu einer aufgelaufenen Brandmeldeanlage alarmiert. Kurz danach erfolgte auch die Alarmierung der Löschgruppen aus Obermarsberg und Erlinghausen: Auf dem Gelände einer Klinik standen Abfallbehälter in Brand, starke Rauchentwicklung war von weitem wahrnehmbar.

Batterien am Brandherd zur Entsorgung gelagert

Vor Ort stellte sich heraus, dass sich die Abfallbehälter direkt an einer Gebäudewand befand. In einigen dieser Behälter waren unter anderem Batterien zur Entsorgung gelagert. Durch das Feuer waren bereits Fensterscheiben geborsten, wodurch Rauch und Hitze in das Gebäude eindrangen und dort Schäden anrichteten. In dem Gebäude ist unter anderem die Haustechnik und mehrere Werkstätten untergebracht.

Unter Leitung von Frank Steker aus Marsberg leiteten die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine Brandbekämpfung ein sowie die Kontrolle und Belüftung des Gebäudeinneren. Unter Atemschutz konnte ein Trupp den Brand mit einem Schaumrohr schnell löschen. Nach einer knappen halben Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Zudem gingen mehrere Trupps unter Atemschutz ins Gebäudeinnere vor, um dort auf eine Ausbreitung des Brandes zu kontrollieren und zu bekämpfen. Mit Wärmebildkameras kontrollierten die Trupps das Gebäude. Glücklicherweise konnte kein Feuer im Gebäudeinneren festgestellt werden.

Gebäude völlig verraucht

Dafür war das gesamte Gebäude von einer starken Verrauchung betroffen. Es erwies sich als notwendig, das gesamte Gebäude mit Hochdrucklüftern zu entrauchen. Insgesamt drei Lüfter waren dafür notwendig, die Belüftung zog sich knapp zwei Stunden hin.

Nachdem durch Messungen festgestellt werden konnte, dass die Belüftung erfolgreich verlaufen war und das Gebäude wieder betreten werden konnte, übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an den Betreiber. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.

Im Einsatz waren 40 Feuerwehrleute aus den genannten Einheiten unter Leitung von Frank Steker aus Marsberg. Hinzu kommen Polizei und Rettungsdienst.