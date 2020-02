Giershagen. Mit dem Ehrenkreuz „Pro Ecclesia et Pontifice“ ist Heiner Götte aus Giershagen ausgezeichnet worden. Er engagiert sich für eine Sache besonders.

Marsberg: Päpstlicher Orden für Heiner Götte aus Giershagen

„Sie sind uns allen als wortgewandter, überzeugter und überzeugender Christ bekannt. Das ist auch bis nach Rom vorgedrungen“, sagte Propst Meinolf Kemper zu Beginn der Eucharistiefeier am Donnerstagabend in der Pfarrkirche St. Fabian und Sebastian Giershagen. Für seine „besonders auffallenden und herausragenden Werke und Leistungen für die Kirche“ wurde Heiner Götte mit dem päpstlichen Orden „Pro Ecclesia et Pontifice“ - übersetzt: „Für die Kirche und den Papst“ - ausgezeichnet.

Nach dem Gottesdienst heftete der Propst Heiner Götte das Ehrenkreuz ans Revers und übergab ihm die Urkunde dazu, unterschrieben von Papst Franziskus. „Ich werde es mit Ehre und Freude tragen, ganz besonders im Herzen“, dankte Heiner Götte dafür.

In seine Dankesworte schloss er auch die Menschen ein, die ihn in seiner jahrzehntelangem ehrenamtlichen Engagement für Kirche und Gemeinde unterstützt haben: „Als ich 1989 Vorsitzender des Pfarrgemeinderates wurde, stand ich mit leeren Händen und ohne Wissen da.“ Geistlichen Beistand habe er bei Pastor Uwe Scholz gefunden, der auch gekommen war. Göttes besonderer Dank galt natürlich seiner Frau Margret, die ihm“ immer und uneingeschränkt“ zur Seite stehe, sowie Propst Kemper und Pastor Moors, den den Päpstlichen Orden für ihn in Paderborn beantragt hatten

Er freute sich, dass unter den vielen Gottesdienstbesuchern zu seinem großen Ehrentag auch die vielen Unterstützter der Pferdeprozession gekommen waren. 1996 hatte Heiner Götte nach 29-jähriger Pause wieder die Pferdeprozession ins Leben gerufen und halte regelmäßig Kontakt mit den Pferdebesitzern, damit die Pferdeprozession mit langer Tradition auch noch lange weitergeführt werden könne, würdigte Pastor Dieter Moors in seiner Laudation die vielen auszeichnungswürdigen Verdienste von Heiner Götte, wie den Aufbau des Erntedankfestes, die Organisation der jährlich stattfindenen Wallfahrten und Gemeindefeste. Er vertritt das Küstenehepaar und betreut die Marienkapelle. Seit 20 Jahren ist er im Vorstand der Kolpingsfamilie Giershagen, organisiert Nachtwanderungen für Kinder und Jugendliche sowie Führungen durch die Kluskapelle. Bis 2005 stand er dem Pfarrgemeinderat vor.

Altkreis Brilon Das Ehrenkreuz Das Ehrenzeichen besteht aus einem stilisierten Kreuz mit dem Papstnamen und -wappen sowie der Inschrift Pro Ecclesia et Pontifice. In der Mitte des Kreuzes sind die Apostel Petrus und Paulus dargestellt. Gehalten wird es von einem breiten Ordensband in den päpstlichen Farben Geld und Weiß.

Das Pro in der Bezeichnung des päpstliche Ordens stehe, so Pastor Moors, für das Pro zur Kirche und zum Papst und das Leben christlicher Werte wie da sein für andere, sich einsetzten, Verständnis haben und Toleranz üben. „Werte, die Sie vorleben“. Deshalb so Pastor Moors weiter: „Ist dies ein Festtag für uns alle.“ Propst Meinolf Kemper fügt hinzu: „Wir können nicht auf Sie verzichten und hoffen, dass Sie noch lange weitermachen.“

Abschließend bedankte sich Heiner Götte auch bei allen, die den Gottesdienst vorbereitet und mitgewirkt haben, wie dem Musikverein, dem Singkreis der Kolpingsfamilie, dem Organisten und den Kolpingsbrüdern für den feierlichen Bannereinzug. Gekommen waren auch Abordnungen aller Vereine und kirchlichen Gremien, Familie, Freunde Bekannte und Wallfahrer „ Wir machen heiligen Ort gemeinsam besucht und aus Leibeskräften gesungen und gebetet.“ Heiner Götte: „Ich freue mich, dass ihr alle hier seid und weiß jetzt, ich bin nicht allein.“

Beim anschließenden Empfang im Pfarrheim war noch ausreichend Gelegenheit zum Gratulieren und zum geselligen Austausch.