Marsberg: Mit der Musical Night schwungvoll ins Neue Jahr

Eine beschwingte Musical-Party feierten am Ende die Künstler der SET-Musical-Company mit dem rundum begeisterten Publikum. Alle Dämme brachen nach dem rund dreistündigen Non-Stopp-Programm, und bei dem Queens-Song „We will rock you“, hielt es keinen mehr auf seinem Platz. Alle grölten und klatschten mit.

Mit der Musical-Night als Neujahrsgala eröffnete der Kulturring Marsberg das neue Theaterjahr. Vorsitzender Klaus Dropmann konnte seine Freude ob des ausverkauften Hauses nicht verbergen. Bevor sich der rote Vorhang vor der Bühne im Theatersaal des Gymnasiums hob, dankte Dropmann an vorderster Stelle der Volksbank Marsberg für ihr Sponsoring, dass die Veranstaltung erst ermöglichte, einschließlich des Sektempfangs. Dropmann dankte ebenfalls seinen Vorstandsmitgliedern und den vielen freiwilligen Helfern im Hintergrund bei den verschiedenen Kulturring-Veranstaltungen übers Jahr hinweg.

40 Melodien aus 25 Musicals

Bürgermeister Klaus Hülsenbeck griff ebenfalls zum Mikro. „Wenn es so hochkarätig im neuen Jahr weitergeht, dann braucht es uns um unsere Stadt nicht Bange werden,“ sagte er gut gelaunt voller Vorfreude auf die Show.

Schon einige Male bot die SET-Musical-Company dem Publikum eine Musical-Night in hochkonzentrierter Form. Am Freitagabend wieder: Fünf Solisten präsentierten singend und tanzend, begleitet von der ebenso starken Axel Törber Band über 40 Melodien aus 25 Musicals.

Altbewährtes und Neues gemischt

Das Erfolgsrezept liegt darin, dass das Programm immer wieder neu zusammengestellt wird. Dabei setzt man auf Altbewährtes, das immer ankommt, wirft andere Titel heraus und nimmt neue Melodien aus den jüngsten Erfolgsmusicals mit auf. Und auch beim Ensemble gibt es immer wieder die eine oder andere Veränderung. Wobei alle Sängerinnen und Sänger Hauptdarsteller in den verschiedenen Musicals waren.

Tina-Turner- Medley

Dabei fing das Programm diesmal nicht ganz so schwungvoll an. Da dominierten sehr die langsamen und getragenen Titel, aus „König der Löwen“, „Aladdin“ oder „You`ll be in my heard“ von Phil Collins aus „Tarzan“. Und auch „America“ aus Bernsteins „West-Side-Story“ hat im Laufe der Jahre schon ein wenig Staub angesetzt. Zur fortgeschrittener Stunde heizten die Künstler sich und das Publikum mehr und mehr an und auf. Mit dem wilden Tanz der Nonnen aus „Sister Act“ wurde das Publikum in die Pause geschickt. Danach zeigte das Ensemble dass sie wahrlich „The greatest Showman“ mit Liedern aus dem gleichnamigen Musical sind. Bei dem Abba-Medley mit Glamour-Kostümen und Plateau-Schuhen und den Hits von Tina Turner sprang der Funke vollends über und brachte das erwartete Brillant-Feuerwerk. Die Kostüme wechselten dabei ebenso rasant wie die Musicals.

Bei „My Shut“ aus „Hamilton“ zeigten alle Künstler ihre volle Professionalität, ebenso bei den Klassikern aus „Cats“, dem „Phantom der Oper“, „Pretty Woman“, „Evita“, „The Beauty and the Biest“ oder „Mary Poppins“. Bei dem Lindenberg-Klassiker ging es mit dem Sonderzug nach Pankow und bei dem Tina-Turner- Medley gab es endgültig kein Halten mehr.