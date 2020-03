Marsberg. In Marsberg wird ein Fußballspiel wegen eines rassistischen Spruchs abgebrochen. In einem Sozialen Netzwerk wird das befremdlich diskutiert.

Der Rassismus-Skandal in der in der Bezirksliga 4 beim Spiel des VfB Marsberg wird unter anderem auch in Sozialen Netzwerken diskutiert. Weit überwiegend wird der Spielabbruch begrüßt und der ausländerfeindliche Spruch verurteilt. Bei Jodel stößt der rassistische Spruch indessen auch Zustimmung. Das zeigt ein Problem dieser Plattform, die vielfach von Jugendlichen genutzt wird: Unter dem Deckmantel der Anonymität können zum Beispiel rassistische Beleidigungen schnell relativiert werden. Eine gesellschaftliche Verrohung, die derzeit unter anderem im Profi- und im Amateurfußball zur Schau gestellt wird, wird in diesem Netzwerk anonym heruntergespielt.

Schiedsrichter bricht das Spiel ab

„Du musst mehr Schweinefleisch essen, dann fällst Du auch nicht so schnell um“, hatte ein Marsberger Zuschauer in der 78. Minute zu einem Gästespieler gesagt, der, nachdem er zuvor gefoult worden war, den Ball holen wollte. Danach kam es zu Tumulten und die Mannschaft des TuS Neuenrade verließ geschlossen den Platz. Der Schiedsrichter brach das Spiel daraufhin ab.

Postings bei Jodel relativieren rassistische Äußerung

Bei Jodel, in diesem Netzwerk können Nutzer anonymisiert Beiträge posten, stößt der ausländerfeindliche Spruch zum Teil auf Zustimmung. „Schon arg lustig“, schreibt ein User. Ein anderer postet: Ich finds auch irgendwie brutal witzig.“ Die Entscheidung das Spiel abzubrechen nennt ein anderer Nutzer ein „bisschen übertrieben.“

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Doch es gibt unter den anonymen Postings auch andere Meinungen. „Gutes Zeichen pöbelnden Zuschauern gegenüber“, schreibt ein Nutzer – oder: „Sorry, aber die Aussage an sich ist einfach nur dumm.“

Der VfB Marsberg selbst hatte mit deutlichen Worten auf den Vorfall reagiert: „Die ganze Sache ist einfach nur peinlich und steht außerhalb jeglicher Diskussion. So etwas geht gar nicht. Wir können uns als Verein nur entschuldigen“, so Präsidiumsmitglied Frank Scheibe zur WP. Der Verein werde alles dran setzen „diese Einzelperson zu ermitteln und dann natürlich auch zu sanktionieren.“