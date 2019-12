Mann aus Marsberg in Dortmund unter Widerstand festgenommen

Ein Mann aus Marsberg ist in Dortmund festgenommen worden. Er wehrte sich gegen die Polizeibeamten.

Dortmund /Marsberg. Ein Mann (47) aus Marsberg ist in Dortmund festgenommen worden. Ein Anwohner hatte ihn bei einer Straftat beobachtet und die Polizei gerufen.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete an Heiligabend einen Autoaufbrecher und alarmierte die Polizei. Die Festnahme folgte postwendend.

Gegen 15.30 Uhr meldete sich der Zeuge bei dem Notruf der Polizei. Er beobachtete in der Straße Hauert einen Mann, der sich an einem abgestellten Fahrzeug zu schaffen machte und kurz daraufhin flüchtete. Die Polizisten konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Bereich der Leonard-Euler Straße in Dortmund festnehmen.

Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte

Der 47-Jährige aus Marsberg stammende Deutsche führte Einbruchswerkzeug sowie augenscheinliches Diebesgut aus dem Fahrzeug mit sich.

Während der Festnahme leistet der Tatverdächtige Widerstand.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 47-Jährige entlassen. Ihn erwartete jetzt eine Anzeige wegen Diebstahl in einem besonders schweren Fall. Aufgrund seines Verhaltens bei der Festnahme erhält er zudem eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.