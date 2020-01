Leukämie: dreifache Mutter hofft auf Hilfe im Sauerland

Altkreis Brilon Daten zur Typisierungsaktion in Medebach

Die Typisierungsaktion findet am Sonntag, 26. Januar 2020, von 13 bis 17 Uhr in der Schützenhalle Medebach, Schützenstr. 27, 59964 Medebach statt.

Von den Bahnhöfen in Winterberg (mit Halt in Elkeringhausen und Küstelberg) sowie Brilon (mit Halt in Willingen/Bahnhof) fahren jeweils um 13 und um 15 Uhr Busse nach Medebach. Die Rückfahrzeiten werden im Bus bekanntgegeben. Es wird um vorherige Anmeldung bis Freitag mit Angabe der Personenzahl unter info@ohne-papa-gehts-nicht.de gebeten.

Die Feuerwehr Medebach bietet im Stadtgebiet einen Fahrservice an. Wer diesen Service nutzen will, kann sich unter dkms@feuerwehr-medebach.de anmelden oder am Typisierungstag selbst unter 0173-2613976 anrufen. Die Feuerwehr bittet darum, sich möglichst zu Fahrgemeinschaften zusammen zu schließen.