Landrat Schneider tritt erneut für Hochsauerlandkreis an

Hochsauerland. Der Amtsinhaber will weitermachen und die CDU stärkt ihm mit 94 Prozent den Rücken. Dr. Karl-Schneider als Landratskandidat gewählt.

Der amtierende Landrat Dr. Karl Schneider ist von der CDU Hochsauerland am Samstag mit 94 Prozent für eine erneute Landratskandidatur gewählt worden. Insgesamt votierten bei geheimer Wahl 222 Delegierte für ihn, 6 enthielten sich, es gab 12 Nein-Stimmen. „Das ist ein beeindruckendes Ergebnis, die CDU im Hochsauerland steht hinter ihrem Landrat und freut sich auf einen engagierten Wahlkampf“, so der CDU-Kreisvorsitzende Matthias Kerkhoff.

„Politik der Kontinuität“

Landrat Dr. Karl Schneider hatte in seiner Grundsatzrede deutlich gemacht, Ideen aus der Mitte der Gesellschaft aufzugreifen und diese in pragmatische Politik für die Bürgerinnen und Bürger zu übersetzen: „Mit dieser Politik der Kontinuität sprechen wir die Menschen im Sauerland an. Ob medizinische Versorgung, Sicherheit und Öffentlicher Nahverkehr auf dem Land, ob Digitalisierung und Bildung, vitale zukunftsfeste Dörfer oder auch gute Rahmenbedingungen für Familien, Unternehmen und Beschäftigte – für alle Politikbereiche haben wir konkrete Vorschläge bereits umgesetzt oder entwickeln sie konsequent weiter. So gelingt es uns eine bewahrende, menschliche Politik für alle Generationen gerade in schwierigen Zeiten von Corona.“

Grundlage dazu ist ein 20-Punkte-Programm für die 20er Jahre, mit dem die CDU im Sauerland in den nächsten Wochen um Stimmen bei den Wählerinnen und Wählern werben will.

27 Kreiswahlbezirke

In den 27 Kreistagswahlbezirken setzt die CDU auf erfahrene, aber zu mehr als einem Drittel auch auf neue Kandidatinnen und Kandidaten. Dies wird auch beim Blick auf die Reserveliste deutlich. Auf den ersten zehn Plätzen stehen zur Hälfte Frauen, drei Bewerberinnen und Bewerber kommen aus Reihen der Jungen Union.

Die Kandidaten für die Kreistagswahl im September. Foto: CDU-HSK / wp

Die Liste wird angeführt vom Vorsitzenden der Kreistagsfraktion Ludwig Schulte (Sundern), gefolgt von seiner Stellvertreterinnen Hiltrud Schmidt (Olsberg). Auf Platz drei folgt mit Dr. Bernd Schulte (Meschede) ein Vertreter der jungen Generation. „Wir treten mit einem starken Team an und wollen alle Wahlkreise direkt gewinnen“, so CDU-Kreisvorsitzender Matthias Kerkhoff.