Kronzeuge entlastet Angeklagten vor Gericht in Brilon

Ein Polizist als Zeuge, der nichts sagen konnte, weil sein Name irrtümlich im Einsatzbericht aufgeführt worden war, und der Kronzeuge, der gar nicht erst zum Prozesstermin erschienen war. Die Verhandlung vor dem Schöffengericht Brilon wegen umfangreicher Drogenvergehen stand nicht unter einem guten Stern.

Eigentlich waren der Verteidiger und der Angeklagte, ein 34 Jahre alter Mann aus dem Raum Olsberg, schon auf dem Weg, sprichwörtlich „kurzen Prozess“ zu machen und die Vorwürfe aus der Anklage weitestgehend einzuräumen. Mit einem vollen Geständnis, so hatte es Vorsitzender Richter Hans-Werner Schwens vorgerechnet, käme der 34-Jährige mit einem Jahr und neun Monaten weg, da sei noch Bewährung möglich.

Angeklagter räumt lediglich kleinere Mengen ein

Ohne Geständnis könnte es bei einem Schuldspruch rund ein halbes Jahr mehr werden. Dann wäre die Haft unumgänglich. Gut, dass der Angeklagte dem dringenden Appell von Staatsanwältin Sarah Korves, nichts einzuräumen, was nicht der Wahrheit entspreche, nicht folgte. Denn als wenig später der von der Polizei vorgeführte Kronzeuge aussagte, stellte sich einiges anders dar.

Dieser Zeuge, das war der Bestwiger Dealer des Angeklagten. Zwischen Ende 2016 und Herbst 2018 soll sich der 34-Jährige laut Anklage bei ihm fünfmal jeweils 100 Gramm Amphetamine für jeweils 400 Euro sowie 15 mal jeweils 20 Gramm Amphetamin zu jeweils 100 Euro sowie kleine, nicht näher festgestellte Mengen MDMA und Cannabis geholt haben, und zwar sowohl für den eigenen Konsum wie auch zum gewerbsmäßigen Verkauf - so stand es in der Anklage.

Zwei Tage vorher zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt

Und so hatte das der Dealer bei seiner Festnahme gegenüber der Polizei ausgesagt. Zwei Tage vor seiner Ladung als Kronzeuge vor dem Schöffengericht in Brilon hatte er sich selbst noch wegen seiner eigenen Drogengeschäfte for dem Landgericht Arnsberg verantworten müssen. Wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmittel in über 80 Fällen, dabei überwiegend mit nicht geringen Mengen, kassierte er eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Dass es nicht mehr wurden, hat er § 31 des Betäubungsmittelgesetzes zu verdanken. Das sieht Strafmilderung vor, wenn ein Angeklagter so umfangreich auspackt, dass dadurch weitere Straftaten aufgeklärt werden können. Dadurch wurde er zum Kronzeugen in weiteren Verfahren. Richter Schwens: „Wir werden uns hier ja demnächst öfter sehen.“

Altkreis Brilon Betäubungsmittelgesetz § 31 Strafmilderung oder Absehen von Strafe Das Gericht kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 des Strafgesetzbuches mildern oder, wenn der Täter keine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren verwirkt hat, von Strafe absehen, wenn der Täter 1. durch freiwilliges Offenbaren seines Wissens wesentlich dazu beigetragen hat, dass eine Straftat nach den §§ 29 bis 30a, die mit seiner Tat im Zusammenhang steht, aufgedeckt werden konnte, oder 2. freiwillig sein Wissen so rechtzeitig einer Dienststelle offenbart, dass eine Straftat nach § 29 Abs. 3, § 29a Abs. 1, § 30 Abs. 1, § 30a Abs. 1, die mit seiner Tat im Zusammenhang steht und von deren Planung er weiß, noch verhindert werden kann. War der Täter an der Tat beteiligt, muss sich sein Beitrag zur Aufklärung nach Satz 1 Nummer 1 über den eigenen Tatbeitrag hinaus erstrecken. 3§ 46b Abs. 2 und 3 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend.

Was der 34-Jährige konkret von ihm erworben habe, das konnte der äußert fahrig wirkende Zeuge nicht mehr so genau sagen. Auch nicht, wie oft er ihn aufgesucht habe. 100 Gramm, wie in der Anklage aufgeführt, seien es jedoch nie auf einmal gewesen, sondern „immer kleinere Mengen“ für den Eigenkonsum. Das deckte sich auch mit den Beteuerungen des Angeklagten. Warum er bei der Polizei denn dem Angeklagten größere Mengen zugeordnet habe, konnte er auch nicht mehr sagen: Er sei bei der Festnahme „noch drauf gewesen“, also unter Drogeneinfluss.

Anwalt: Alles „ein bisschen dünn“

„Seien Sie froh, dass Sie nicht gestanden haben“, sagte Staatsanwältin Korves in ihrem Plädoyer zu dem Angeklagten. Mit den Aussagen des verurteilten Dealers hatte die Anklage ein neues Gewicht erhalten. Damit waren sowohl die „nicht geringen“ Mengen wie auch der Handel vom Tisch. Die Staatsanwältin forderte eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 40 Euro. Verteidiger Michael Bonn (Korbach) sagte, dass es „ein bisschen dünn“ war, was bei der Festnahme des Dealers „auf 13 Zeilen“ gegen seinen Mandanten festgehalten worden war. Er war über den „moderaten Antrag“ der Staatsanwältin erleichtert.

Das Gericht beließ es allerdings nicht bei einer Geldstrafe, sondern verhängte „nach wohlwollender Abwägung“ - so Richter Schwens - wegen unerlaubten Erwerbs von Betäubungsmitteln in 14 Fällen eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Die anderen Vorwürfe ließ das Gericht fallen. Die Wahrheit, so Richter Schwens, liege „irgendwo in der Mitte“ zwischen den in der Anklage erhobenen Vorwürfen und den zugegebenen. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre, in denen der 34-Jährige alle drei Monate einen Drogentest machen muss. Außerdem muss er 500 Euro ans Kinderhospiz Balthasar in Olpe zahlen. Das Urteil ist rechtskräftig.