Krasser Wintereinbruch im Sauerland: Schnee bis in die Täler

Brilon. Für Autofahrer wird es gefährlich: Straßen und Wege sind glatt. Wintersportler können sich aber freuen: Die Saison beginnt früher als erwartet.

Ein sehr winterliches Ende dieses Monats steht uns bevor. Nach den kräftigen Schneefällen vom Montag ziehen auch am Dienstagvormittag noch einige Schneeschauer über das Sauerland. Es folgen zwei kalte Nächte zum Mittwoch und Donnerstag. Tagsüber deutet sich dann aus Südwesten das nächste Schneefallgebiet an.

Das Wetter auf dem Berg:

Ein winterliches Novemberende und ein kalter Start in den Dezember sind grundsätzlich deutliche Anzeichen für einen eher kalten und schneereichen Winter. Wird es auch in diesem Jahr so sein ? Das lässt sich jetzt natürlich nur mutmaßen, die Vorlage ist zumindest da. Nach den kräftigen Schneefällen vom Montag ist Winterberg und die Umgebung in eine dicke Schneedecke gehüllt, die am Dienstag selbst noch ein wenig Nachschub bekommt. Immer wieder kann es ein wenig schneien, insgesamt aber deutlich weniger als noch am Montag. Dazu ist es kalt geworden. Die Temperaturen schwanken auch tagsüber um -5 Grad. In der Nacht zu Mittwoch sind sogar noch deutlich kältere Temperaturen möglich, allerdings nur wenn der Himmel längere Zeit aufklart. Für den Mittwoch deutet sich vorübergehend deutlich ruhigeres Wetter an. Meist bleibt es trocken und auch die Sonne zeigt sich bei frostigen Temperaturen hin und wieder. Nach einer weiteren kalten Nacht zum Donnerstag beginnt der Tag trocken und auch noch mit etwas Sonnenschein. Im Laufe des Tages zieht es sich aber wieder zu und am Nachmittag und Abend kommt neuer Schnee auf.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg:

Am Dienstag hat der Frühwinter auch rund um die Medebacher Bucht und den Raum Marsberg Einzug gehalten. Eine weiße Landschaft gibt es auch in den tieferen Lagen und bei Temperaturen um oder sogar unter 0 Grad bleibt uns der Schnee auch tagsüber weitgehend erhalten. In der Nacht zu Mittwoch ist der Himmel zumindest teilweise sternenklar und die Temperaturen sinken über einer Schneedecke teilweise auf -10 Grad oder sogar noch tiefer in den Keller. Tagsüber bekommen wir dann aber mal wieder die Sonne zu Gesicht, daneben sind aber auch noch einige Schneeschauer unterwegs. Bei Temperaturen zwischen 0 Grad in den Stadtzentren an Nuhne, Orke und Diemel sowie um -3 Grad in den höheren Lagen bleibt dieser Schnee auch überall liegen. In der Nacht zu Donnerstag wird es dann erneut sehr frostig, bei Aufklaren sind örtlich wieder rund -10 Grad möglich. Die erste Tageshälfte des Donnerstags bleibt anschließend überall trocken und auch die Sonne ist nochmal mit dabei. Zum Nachmittag und Abend deutet sich bereits das nächste Tief mit neuen Niederschlägen an. Diese fallen zunächst überall als Schnee. Ob es in der Nacht zu Freitag vorübergehen milder wird und es auch mal regnet ist noch unsicher.

Das Wetter für den Nordkreis

Wir haben es aktuell mit einem doch durchaus winterlichen Ende des meteorologischen Herbstes zu tun. Dieser endet mit dem November am Donnerstag. Dies ändert aber nichts mehr daran, dass dieser Herbst einer der mildesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war. Dies hatte vor allem mit dem September und der noch warmen ersten Hälfte des Oktobers zu tun. Nun aber müssen wir uns auch rund um Olsberg und Brilon mit dem Thema Schnee beschäftigen, welcher schon in der Nacht zu Dienstag gefallen ist. Tagsüber flöckt es dann noch ein wenig, allerdings nicht mehr allzuviel. Dazu ist es kalt mit oft nur um -2 Grad. In der Nacht zu Mittwoch könnte es sogar in den zweistelligen Minusbereich gehen, allerdings nur wenn die Wolken aufklaren und es für einige Stunden windstill ist. Tagsüber erleben wir voraussichtlich einen bunten Mix aus einigen Schneeschauern, teils auch freundlichen Momenten und frostigen Temperaturen. Auch in der Nacht zu Donnerstag kann es nochmals sehr kalt werden, teils sind wieder bis zu -10 Grad möglich. Tagsüber ist es zunächst trocken, später ziehen aber dichtere Wolken auf und sie kündigen für den Nachmittag und Abend ein neues Tief an. Es bringt neue Niederschläge und zumindest anfangs fällt überall Schnee mit entsprechender Glätte.

Trend:

Spannend war die gesamte Woche und so geht es auch ins Wochenende. Voraussichtlich beschäftigt uns am Freitag ein Tief mit Schnee und Regen. Zum Wochenende wird es wieder etwas kälter und bis in die Täler fallen weitere Schneeschauer. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

