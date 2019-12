Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kontakt über zwei Anbieter möglich

Christian Schmidt bietet seinen Sauerlandtower bei Ebay-Kleinanzeigen an – Suchwort Sauerlandtower. Die Kosten variieren je nach Wunsch. Ein naturbelassener Lernturm ohne zweiten Sicherheitsstab oder individueller Gravierung kostet um die 60 Euro (ohne Versand).

Auch unter sauerlandtower.myshopify.com kann man mit Christian Schmidt Kontakt aufnehmen. Zusätzlich zu den Lerntürmen bietet Christian Schmidt auch individuelle Holzschemel an, in die man die Namen der Kinder eingravieren lassen kann. Eine Sortimentsvergrößerung für Kinder, die schon älter sind, ist ebenfalls in Planung.