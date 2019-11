Es war viel Arbeit, es kommt noch viel Arbeit, aber für den Moment lässt sich festhalten: Das Kolpinghaus Siedlinghausen ist gerettet. Oder vorsichtiger formuliert: schuldenfrei bereit für ein neues Kapitel seiner Geschichte. „Erst jetzt ist endlich alles unterschrieben und fix“, freut sich Mark Pieper. „Es war ein langes Hin und Her mit Banken, Notar und Steuerberater.“

Was sich verändert hat: Früher gehörte das Haus zu 100 Prozent dem Verein Kolpinghaus Siedlinghausen, hinter dem die örtliche Kolpingsfamilie steht.

Örtliche Investoren ins Boot geholt

Jetzt gehört es dem neu gegründeten Unternehmen Kolpinghaus Siedlinghausen UG & Co. KG. Dieses Unternehmen haben zwei Akteure gemeinsam gegründet: der Verein Kolpinghaus Siedlinghausen als bisheriger Hauseigentümer und vier Investoren.

Altkreis Brilon Förderkreis wird aufgelöst In dem von außen teils schwierig zu verstehenden Gemenge von Kolpingsfamilie, Kolpings-Verein und jetzt noch der neuen Kolpinghaus Siedlinghausen UG & Co. KG müssen sich die Siedlinghäuser zumindest einen Namen künftig nicht mehr merken: der Förderkreis Kolpinghaus wird zum Jahresende aufgelöst. Der Förderkreis war zur Rettung des Hauses gegründet worden und hat seine Aufgabe erfüllt.

Die Investoren sind allesamt örtliche Unternehmer, zu denen auch Mark Pieper selbst gehört. Er ist auch Geschäftsführer der neuen UG.

Schuldenschnitt ermöglichte Neustart

Verein und Investoren haben das Haus gemeinsam übernommen. Möglich wurde das durch einen Schuldenschnitt, bei dem die drei Gläubiger – hauptsächlich der Kolping-Hilfsfonds e.V., daneben zwei Banken – auf je knapp 20 Prozent ihrer Forderungen verzichtet haben.

Übrig blieben 150.000 Euro, davon haben die Investoren zusammen 70 Prozent und der Kolpingverein 30 Prozent eingebracht. Das sind folglich auch die Besitzanteile an der jetzt schuldenfreien Immobilie.

Das Kolpinghaus ist damit nicht mehr vollständig in Vereinshand – obwohl die Investoren der Kolping-Idee nahestehen und es nicht hauptsächlich auf den eigenen Gewinn abgesehen haben, wie es bei Investoren ansonsten üblich ist.

Das Haus solle durchaus Gewinn erwirtschaften, erklärt Pieper. Man habe aber festgelegt, dass die Investoren zunächst damit zufrieden sein wollen, die Steuern ausgezahlt zu bekommen, die ihnen durch das Projekt anfallen. Vorrangiges Ziel ist, Rücklagen aufzubauen, die über kurz oder lang gebraucht werden. „Innerhalb der nächsten zehn Jahre ist das Dach fällig…“

Langfristiges Ziel bei guter Entwicklung ist auch, den Investoren ihre Anteile wieder abzukaufen.

Pächter spielt zentrale Rolle

Eine zentrale Rolle bei der Rettung des Kolpinghauses spielt Rui Pedro Lopes. Seit knapp einem Jahr betreibt er im Kolpinghaus sein portugiesisch-spanisches Restaurant RitmuS.

Ohne ihn als Pächter wäre der Rettungsplan nicht aufgegangen. „Viele hatten mir vorher davon abgeraten, mein Restaurant im Kolpinghaus zu eröffnen. Sie sagten: ,Da wirst du nicht glücklich‘“, sagt Lopes.

Es kam anders. „Aller Anfang ist schwer, aber im Großen und Ganzen ist es gut.“ Er fühle auch eine Art Mitverantwortung für den Ort, richte dafür auch mal eine Veranstaltung aus, die sich für ihn nicht unbedingt rentiere, wie den Kolping-Seniorennachmittag.

Dauerhaft ist das Restaurant aber auf zahlende Gäste angewiesen – Pieper und Lopes würden es begrüßen, hier auch viele Vereine einkehren zu sehen.

Platz für eine Dorfkneipe

Auch der Umbau des kleinen Saals in eine Dorfkneipe ist angedacht – sollte der Betreiber des nahen Gasthofs Lingenauber mittelfristig in den Ruhestand gehen, könnten hier Stammtische und Freundeskreise eine neue Heimat finden.

„Ich wurde viel belächelt, auch intern, als ich die Rettung des Kolpinghauses vorgeschlagen habe“, erinnert sich Mark Pieper. „Deswegen ist jetzt auch mal der Moment zum Fröhlichsein.“

Kritik im Ort, dass frühere Verantwortliche durch zu hohe Investitionen in das Haus den letztlich fatalen Schuldenstand heraufbeschworen hätten, mag er so nicht teilen. „Dank dieser Investitionen haben wir zum Beispiel eine Pelletanlage und ein barrierefreies WC.“ Das trage dazu bei, dass das Haus recht gut in Schuss und damit auch verpachtbar sei.