Kohlenmonoxid: Drei Personen aus Marsberg ins Krankenhaus

Marsberg. Ein Kohlenmonoxid-Melder hat am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus in Marsberg ausgelöst, drei Bewohner wurden im Krankenhaus untersucht.

Gegen 21 Uhr hat am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus in Marsberg der CO-Melder ausgelöst. „ABC-Einsatz“ hieße es seitens der Leitstelle.

Messungen der Feuerwehr in der Luft hatten eine Belastung mit CO (Kohlenstoffmonoxid) ergeben. Das Haus in der Kernstadt Marsberg wurde evakuiert, es wurde gelüftet, drei Personen zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Sie sind laut Leitstelle inzwischen wieder entlassen, aber es sind noch nicht alle Bewohner ins Haus zurückgekehrt.

Ursache noch unklar, Sachverständiger eingeschaltet

Die Energieversorger waren am Samstagabend ebenfalls hinzugezogen worden. Ursache könnte laut Feuerwehr eventuell ein Defekt an der Heizungsanlage gewesen sein, dies sei aber noch nicht gesichert, die Kriminalpolizei ermittele.

Es soll ein Sachverständiger hinzugezogen werden und am Montag, 24. Februar, soll es weitere Informationen von der Polizei geben.