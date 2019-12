Kindstod in Winterberg: Lügt der Vater am Landgericht?

Winterberg/Arnsberg. Am Landgericht Arnsberg soll geklärt werden, wer Schuld am Tod eines Zweijährigen hat. Ein Anwalt fordert die Vereidigung des Kindsvaters.

Eigentlich beschäftigt sich das Landgericht Arnsberg derzeit in einem Berufungsverfahren nur mit einer Frage: Hat eine Mitarbeiterin des Jugendamtes im Hochsauerlandkreis eine Mitschuld am Tod eines zweijährigen Jungen, der damals in Winterberg mit seiner Mutter und seinen acht Geschwistern lebte? Der Junge kam 2014 stark unterernährt in eine Klinik in Hüsten und verstarb später.

Im Mai 2017 war die junge Frau zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft ging in Berufung, weil sie das Urteil für zu milde erachtete. Sie hatte neun Monate auf Bewährung gefordert. Die Angeklagte legte ebenfalls Berufung ein; sie will eine vollständige Rehabilitation und einen Freispruch am Ende des Verfahrens erwirken.

Verhandlung am Landgericht gerät ins Stocken

Rechtsanwalt Stephan Lucas, Vertreter der Nebenklägerin in Person der Mutter des Verstorbenen, nutzte den sechsten Verhandlungstag für eine Bandbreite an Einwänden, die bei den anderen Verfahrensbeteiligten sichtlich für Unverständnis sorgten. Das Geschehen geriet dadurch immer wieder ins Stocken. Am vorangegangenen Verhandlungstag regte die Vorsitzende Richterin noch an, ob die Angeklagte und ihre Rechtsanwälte über eine Verfahrenseinstellung nachdenken wollen mit Blick auf die immer umfangreicheren Verfahrenskosten. Rechtsanwalt Thomas Mörsberger ließ eine Begründung verlesen, wieso das nicht in Betracht kommt.

Altkreis Brilon Alle Zeugen sind gehört Für den nächsten Verhandlungstag am 19. Dezember sind k eine weiteren Zeugen geladen. Die Angeklagte könnte Angaben zu ihrer eigenen Person machen. Plädoyers sind für den 7. Januar vorgesehen.

Lucas echauffierte sich über den Hinweis der Vorsitzenden Richterin, die zum zweiten Mal auf eine Einstellung verwies. „Es kann doch nicht sein, dass ein Angeklagter jederzeit diesen Joker ziehen kann und eine Einstellung des Verfahrens ins Auge fasst, wenn es gerade unangenehm wird.“ Aber der Anwalt war noch nicht fertig und ließ mehrfach durchblicken, dass die Vorsitzende Richterin auch für die Haftstrafe seiner Mandantin verantwortlich sei. Sie war wegen Körperverletzung mit Todesfolge in einem minderschweren Fall und Körperverletzung durch Unterlassen zu dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Eine gewisse Befangenheit seitens der Richterin könne in diesem Verfahren vorliegen, auch wenn Lucas keinen solchen Antrag explizit stellte.

Verstorbener Junge sah zierlich aus

Der eigentliche Programmpunkt beinhaltete allerdings die Befragung des Kindsvaters, der ebenfalls als Nebenkläger auftritt, jedoch ohne rechtlichen Beistand. Er hatte wenige Monate vor dem Tod des Jungen noch über mehrere Tage hinweg Kontakt zu ihm und seinen Geschwister. Er sollte also Angaben über den optischen Zustand machen. „Er war zierlich, aber hat sich ganz normal füttern lassen. Ich habe seine Mutter darauf hingewiesen, dass er so wirkt, aber sie versicherte mir, dass er bald zu einer Untersuchung müsse und alles in Ordnung sei.“

Zeuge soll vereidigt werden

Der Kindsvater habe die Angelegenheit damit für erledigt erachtet, aber auch nur wenig Kontakt zum Sohn gehabt und ihn nie ohne Kleidung gesehen. Hier hörte Rechtsanwalt Lucas wieder ganz genau hin. Denn im Verfahren gegen seine Mandantin hätte der Zeuge noch gesagt, dass er gedacht habe, der Junge zerbricht, wenn er ihn anfassen würde. Mehrfach bat er darum, dass der Unterschied in beiden Aussagen doch protokolliert werden soll, um so beweisen zu können, dass der Zeuge in einem der beiden Verfahren nicht die Wahrheit gesagt hat.

Die Vorsitzende Richterin folgte dem Antrag allerdings nicht und stimmte auch einer Vereidigung des Zeugen nicht zu, weil seine Aussage nicht das einzige Beweisstück im Verfahren sei und der Vater den Zustand der Kinder lediglich Monate vor dem Tod seines Sohnes beschreiben konnte.