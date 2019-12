Olsberg/Bigge/Bruchhausen. Die Sparkasse in Olsberg vergibt in Kooperation der Polizei im Hochsauerlandkreis Preise an neun Kinder. Sie bewiesen Verkehrssicherheit.

Kinder in Olsberg machen ihre Fahrräder verkehrssicher

Auch in diesem Jahr wurden in den Sparkassenfilialen von Olsberg und Bestwig die Preise für die Aktion Verkehrssicheres Fahrrad verliehen. In Olsberg war es am 11. Dezember soweit.

Dass ein verkehrssicheres Fahrrad die Sicherheit für Radfahrer und Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr erhöht, ist bekannt. Doppelt gelohnt hat es sich für neun Kinder aus den Schulen Bruchhausen / Bigge und Olsberg. Sie hatten während der Fahrradausbildung an ihren Schulen nicht nur eine Plakette für ihr verkehrssicheres Rad bekommen, sondern auch an einer Verlosung der Polizei im Hochsauerlandkreis in Kooperation mit der Sparkasse (Filiale Olsberg) teilgenommen und gewonnen.

Ebook-Reader in Olsberg gewonnen

Bei einer kleinen Feierstunde konnten Frau Klamandt von der Sparkassenfiliale Olsberg und Raphael Pavan von der Polizei HSK die Preise an die glücklichen Gewinner und deren Begleitung übergeben. Der bei der Veranstaltung ausgeloste Hauptpreis, ein Ebook-Reader, ging an Bjarne Rüschenschmidt.

Da die dunkle Jahreszeit besonders für Fahrradfahrer und Fußgänger gefährlich ist, gab es auch noch Reflektorbänder für alle.