Brilon/Rüthen. Vermutlich Straßenglätte führte am Vormittag zu einem schweren Unfall zwischen Brilon-Scharfenberg und Rüthen. Eine Frau kam ums Leben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kieslaster kippt um: Frau stirbt bei Unfall bei Brilon

Bei einem schweren Unfall auf der B 516 in Höhe von Heidberg zwischen Brilon-Scharfenberg und Rüthen ist am Dienstagvormittag eine 78 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Gegen 9.30 Uhr war ein mit Kies beladener Sattelzug vermutlich aufgrund von S chneeglätte in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten und auf der Gegenfahrbahn mit einem Richtung Brilon fahrenden Pkw kollidiert. Die Frau starb auf dem Weg in die Klinik.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Der mit Kies vollbeladene Sattelzug schob den Pkw, einen Golf, etliche Meter weit mit. Die 78 Jahre alter Beifahrerin aus Lippstadt verstarb noch an der Unfallstelle, der 75 Jahre alte Fahrer, ebenfalls aus Lippstadt, wurde schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Staatsanwaltschaft stellt Fahrzeuge sicher

Der Lkw-Fahrer (58) erlitt leichte Verletzungen und musste zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft kam ein Gutachter zum Unfallort.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Aufgrund der umfangreichen Aufräum- und Bergungsarbeiten bleibt die B 516 zwischen Rüthen und dem Abzweig Scharfenberg nach Angaben der Polizei Soest noch bis etwa 16 Uhr gesperrt. (lü)