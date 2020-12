Kaum Weiße Weihnacht - aber jetzt kommt Schnee ins Sauerland

Hochsauerlandkreis/Winterberg Es war stellenweise nicht mehr als ein Hauch Schnee an Weihnachten im Sauerland. Doch jetzt kommt viel Neuschnee. Wo er wann fällt.

Hochsauerlandkreis/Winterberg. Tief Hermine bringt am Sonntag bis zu 20 Zentimeter Neuschnee in die Höhenlagen des Hochsauerlandkreises. Stürmische Windböen mit bis 80 km/h machen den Wetterumschwung schon am Sonntagmorgen bemerkbar. Das Tief zieht bis zum Montag mit Sturm, Schnee und Schneeregen über den Westen Deutschlands hinweg. Auch an den Folgetagen bleibt es nasskalt und in höheren Lagen winterlich schreibt unser Wetterexperte Julian Pape vom Wetterportal Sauerland.

Bis zu 20 Zentimeter Schnee

Oberhalb von 400 Meter Höhe fallen bis Montagfrüh zwischen 5 und 15 cm Neuschnee, zum Teil sind bis zu 20 Zentimeter drin. Durch den stürmischen Wind sind in freien und hohen Lagen Schneeverwehungen möglich, allgemein muss sich auf winterliche Straßenverhältnisse eingestellt werden, warnt Wetterexperte Pape.

Wo Schnee fällt, wird die Schneedecke in den Höhenlagen erhalten leiben. Für die kommende Woche ist zum Beispiel in Winterberg Dauerfrost angesagt mit Temperaturen zwischen -1 und -4 Grad sowie weiteren Schneeschauern.