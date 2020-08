Kandidat mit langjähriger Berufserfahrung

Alter: 51 Jahre

Familienstand: verheiratet, ein erwachsener Sohn, ein Enkelkind.

Beruflicher Werdegang: 1990 bis 1993 Inspektoranwärter bei der Gemeinde Bestwig, Verwaltungsstudium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW. Abschluss: Dipl.-Verwaltungswirt (FH); 1994 bis 1997 berufsbegleitendes Abendstudium der Betriebswirtschaft an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Industriebezirk. Abschluss: Betriebswirt (VWA); 1993 bis 2001: Sachbearbeiter Gemeinde Bestwig; 2001 bis 2013: Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters und Leiter Hauptamt in Hallenberg; 2013 bis 2019: Bürger/Leiter der Gemeindeverwaltung in Vöhl

Hobbies: Lesen und Zeitgeschichte