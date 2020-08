Kampfmittelräumdienst: Verdächtiger Metall-Fund im Edersee

Korbach. Eigentlich wollten die Urlauber im trockenen Edersee nach Münzen suchen. Doch dann musste der Kampfmittelräumdienst anrücken.

Einen verdächtigen, metallischen Gegenstand hat eine Familie aus dem Ruhrgebiet auf dem Grund des trockenen Edersees gefunden. Der Fund löste einen Polizeieinsatz aus. Nach Alarmierung des Kampfmittelräumdienstes könnte allerdings Entwarnung gegeben werden: Es handelte sich nicht um eine Tellermine, sondern um ein Eisenrad. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf einen sorgsamen Umgang mit verdächtigen Metallgegenständen hin.

Notruf ausgelöst

Bereits am Montag gegen 13 Uhr hatte ein Familienvater über den Notruf 110 bei der Polizei gemeldet, dass er im trockenen Edersee zwischen Nieder-Werbe und der Halbinsel Scheid einen munitionsverdächtigen Gegenstand gefunden habe. Anschließend schilderte er den Beamten der Polizeistation Korbach und der Wasserschutzpolizei Waldeck, wie es zu dem Fund gekommen war. Der Mann war gemeinsam mit seiner Ehefrau und drei Kindern mit einem Metalldetektor auf der Suche nach Münzen im trockenen Edersee gewesen.

Eine Tellermine?

Diese Suche blieb erfolglos, lediglich bei wertlosem Metall schlug der Detektor gelegentlich an. Als der Detektor dann aber etwas stärker angeschlagen habe, hob die Familie die Fundstelle mit einem Spaten aus. In einer Tiefe von etwa 20 Zentimetern fand sie einen runden, metallischen Gegenstand. Da dieser Gegenstand wie eine Tellermine aus dem 2. Weltkrieg aussah, informierte der Familienvater die Polizei. Diese sperrte den Fundort ab und alarmierte den Kampfmittelräumdienst, der bereits um 14.30 am Edersee eintraf.

Die Experten begutachteten die „Tellermine“ und kamen zu dem Ergebnis, dass es sich nicht um eine Tellermine oder einen anderen kampfmittelverdächtigen Gegenstand handelt. Es könnte sich demnach um ein Eisenrad einer Lore handeln. Der Fundort konnte anschließend wieder freigegeben werden. Die Familie aus dem Ruhrgebiet wurde über das Ergebnis informiert.

Weitere Kriegsmunition im See

Da sich aber im Edersee noch Weltkriegsmunition befinden könnte, weist die Polizei in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Umgang mit solchen Gegenständen gefährlich ist. Beim Fund von verdächtigen Gegenständen sollte man diese nicht bewegen oder aufnehmen, auf keinen Fall bei der Polizei oder einer anderen Behörde abgeben. Sofort nach dem Fund sollte man, wie die Familie aus dem Ruhrgebiet, sofort die Polizei verständigen. Diese alarmiert den Kampfmittelräumdienst, der die Gegenstände untersucht und mögliche weitere Maßnahmen veranlasst. Die Gäste haben also alles richtig gemacht.