Winterberg. Die „höchste Kunstgalerie in NRW“ zeigt für ein Jahr die 20 besten Fotografien der Jugendkunstgalerie 2019 im Astenturm. Beiträge aus aller Welt.

Junge Kunst auf dem Kahlen Asten

„Das Leben ist: eine einmalige Chance“. Was jungen Leuten zu diesem Satz fotografisch einfällt, war in den vergangenen Monaten bereits in den Innenstädten des Südkreises zu sehen. Bei der Jugendkunstgalerie 2019 hatten Menschen zwischen 14 und 27 Jahren aus aller Welt ihre Bilder eingereicht.

Von den 50 Werken, die dann großformatig in Geschäften ausgestellt waren, sind die besten 20 jetzt für ein Jahr in den Astenturm gezogen. „Es ist schön, den Turm als Denkmal auch mit einer solchen Ausstellung wiederzubeleben“, so Johanna Berhausen. Die 17-jährige FSJlerin vom Projektträger-Verein Ensible hat das Projekt begleitet und führte als Moderatorin durch den Finissage-Abend.

Welche Bilder die besten waren, hatte eine Jury vorab ausgewählt. Zu dem Abend mit Sekt, Livemusik und einer Poetry Slammerin waren auch vier der jungen Fotografen gekommen, die den Gästen gern ihre Bilder zeigten und erklärten. Einige sind auf weiten Reisen entstanden.

Spontan gereist und fotografiert

„Eine einmalige Chance? Das war zum Beispiel der spontane Urlaub in Paris, den ich dieses Jahr gemacht habe“, berichtete die 22-jährige Deborah Klink aus Brilon, die aus der französischen Hauptstadt ein beeindruckendes Scherenschnitt-Porträt eines Pärchens vor der riesigen Uhr des Musée d’Orsay mitgebracht hatte. Die junge Frau war gleich mit mehreren Bildern in den Top 20 vertreten.

Paul Mützes Ausstellungsfoto entstand hingegen eher zufällig und ebenfalls im Urlaub: Auf der Terrasse des Ferienhauses beobachtete der 15-jährige Hallenberger Licht, das spektakulär durch Wolken fiel.

Sehr grafisch und fast abstrakt wirkte damit verglichen das Foto von Maksym Giulianelli Shchrban aus Siedlinghausen. Bunte Leuchtstäbe, die im Dunkeln perspektivisch auf das nur von ihnen beleuchtete Auge eines Menschen zulaufen.

Wie einige der Aussteller teilt auch Maksym seine Bilder auf Plattformen wie Instagram, um andere daran teilhaben zu lassen, sich Feedback und neue Inspirationen zu suchen.

Auf die Frage der Moderatorin nach einer einmaligen Chance, die er passend zum Ausstellungsmotto schon einmal ergriffen habe, wusste Erik Hartmann umgehend eine Antwort. „Meine jetzige Freundin angesprochen und sie gefragt, ob sie meine Freundin sein will“, erzählte der 16-jährige Briloner schlagfertig.

Die Bilder der Jugendlichen zeigen Menschen in weiten Landschaften, beim Sport und an spektakulären Orten wie Klippenrändern. Aber auch beim Sprechen mit Freunden, als Beobachter einer kleinen Entenfamilie oder bei Sonnenuntergang.

Chancen des Lebens nutzen

Manche der Fotos geben ihren Reiz auf den ersten Blick preis, bei anderen muss man zweimal hinschauen, um das Besondere zu sehen. Dabei geben einige tiefe Einblicke in die Seelenwelt ihrer Fotografen.

So zeigt ein Foto vernarbte Schnittwunden am Handgelenk einer jungen Frau. Spuren eines Selbsttötungsversuchs. „Kurz danach habe ich die Liebe meines Lebens getroffen“, steht darunter. „Das war vor fünf Jahren. Das hat mir gezeigt, dass ich alle Chancen ergreifen soll, wobei die schwerste Entscheidung war, die Chance des Lebens zu nutzen.“

Die 20 Bilder sind entlang der Treppen und in einigen Räumen des Turms zu besichtigen. Bei vielen stehen einige Zeilen Text darunter, in denen die Künstler ihre Assoziationen mit dem Motiv beschreiben, oder wie dieses entstanden ist.

Dass es im kommenden Jahr wieder eine neue Jugendkunstgalerie geben soll, soviel wurde am Abend der Finissage schon angekündigt. Ein Dank ging auch an die beteiligten Kommunen, die Leader-Region Hochsauerland, die Förderer, darunter das NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft und die Sparkasse, und die Betreiber des Astenturms für ihre erneute Kooperation.