Bigge. Am 1. Januar ist das Bundesteilhabegesetz in Kraft getreten. Das Josefsheim bewertet die Veränderungen für Menschen mit Behinderung positiv.

Josefsheim Bigge blickt positiv aufs Bundesteilhabegesetz

Am 1. Januar ist das Bundesteilhabegesetz in Kraft getreten. Für Martina Kötter, Bewohnerin des Josefsheims Bigge, hat sich dadurch vieles verändert. Sie blicke dem Gesetz sehr positiv entgegen, kenne durch die Beratung im Josefsheim ihre Chancen, aber auch ihre Grenzen, so das Heim.

Martina Kötter sitzt im Café Sonnenblick des Josefsheims Bigge und lässt das Jahr Revue passieren. Das macht sie immer so. Die 53-Jährige wohnt seit 46 Jahren im Josefsheim, hat vom Kinderinternat über die Schule und unterschiedliche Wohnformen bis hin zur Singlewohnung, in der sie seit 1998 lebt, alles mitgemacht.

Hoher bürokratischer Aufwand

Zum 1. Januar 2020 stand eine der wohl gravierendsten Veränderungen für sie an: Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) trat in Kraft. Trotz des Aufwands und großer Bürokratie blickt Martina Kötter dem Gesetz sehr positiv entgegen. „Es ist gut für mich, ich werde noch selbstständiger und kann wichtige Entscheidungen zukünftig ganz alleine treffen“, sagt sie.

Das BTHG dient der Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen. Vielerorts blicke man skeptisch und mit Ängsten auf das Gesetz, so das Heim. Die Menschen mit Behinderung tragen die Verantwortung, entscheiden selbst.

Doch schaffen das alle ohne Hilfe? „Ganz ohne Hilfe wird es sowieso nicht gehen“, sagt Martina Kötter. „Bei dem ganzen Schriftkram“, also den zahlreichen Formularen und Anträgen „brauche ich nach wie vor noch Hilfe“. Und die bekomme sie im Josefsheim: Gemeinsam mit ihrer Fallmanagerin und dem Sozialdienst seien alle wichtigen Dinge auf den Weg gebracht.

Die Formulare seien zusammen ausgefüllt, Anträge gemeinsam gestellt worden und bei wichtigen Gesprächen oder Telefonaten sei auch immer jemand dabei gewesen, wenn Martina Kötter es gewünscht habe. „Ich weiß, welche Chancen mir das BTHG bietet, kenne aber auch meine Grenzen“, sagte sie.

Betreuer helfen beim Ausfüllen und bei Fragen

„Wir wissen, an welchen Stellen wir weiter unterstützen müssen“, so Meike Brinker vom Sozialdienst des Josefsheims. Die Vorbereitung auf das BTHG sei ein Prozess, der schon seit vielen Monaten laufe.

Seit Sommer 2019 fanden mehrere Informationsveranstaltungen zum BTHG und dessen Auswirkungen für die Menschen mit Behinderungen, deren Angehörige und gesetzliche Vertreter statt.

Initiiert wurden diese durch die Geschäftsfeldleitungen Wohnen und personenbezogene Dienstleistungen und der Geschäftsfeldleitung der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM). Dazu gab es einen Workshop mit dem Beirat des Josefsheims.

So sei eine themenzentrierte und prozesshafte Begleitung aller Akteure in diesem neuen Kontext gewährleistet worden. Ein enormer und elementarer Bestandteil der Vorbereitung auf das BTHG seien die zahlreichen personenzentrierten Einzelgespräche und Beratungen der Menschen mit Behinderungen durch die Fallmanager und den Sozialdienst gewesen.

Ängste nehmen

„Im Fokus stand hierbei zunächst, aufkommende Ängste und Sorgen der Menschen mit Behinderung zu erfassen, zielführend zu bearbeiten und ihnen den positiven Ansatz des BTHG immer wieder vor Augen zu führen“, sagt Anke Loerwald, Leiterin des Case Managements im Josefsheim.

Parallel dazu sei mit jedem Einzelnen das Antragsverfahren zur Sicherstellung der Bedarfsdeckung und damit verbundenen Finanzierung erfolgt. Im Bereich des Wohnens gebe es zum Beispiel verschiedene Basispakete, die erarbeitet und berechnet worden seien. Darauf fußend seien die vorläufigen Mietverträge erstellt und versandt worden.

Derzeit würden diese Mietverträge wiederum mit den Menschen mit Behinderung und ihren Unterstützern in Einzelterminen erörtert und im Anschluss zur Unterschrift gebracht.

„Es ist klar, dass viele Bewohner dies nicht alleine können, darum helfen und beraten wir. Dadurch ist die Rücklaufrate der Verträge sehr hoch und wir stellen sicher, dass diese auch fristgerecht unterzeichnet werden“, sagt Anke Loerwald.

Menschen mit Behinderungen werden weiterhin begleitet

In der Theorie sei man also bestens vorbereitet, man wisse aber auch, dass sich nach dem Inkrafttreten des Gesetzes in der Praxis vermutlich noch weitere Änderungen ergeben werden. „Darauf sind wir vorbereitet und reagieren dann: Wir begleiten die Menschen natürlich auch weiterhin in diesem Prozess. Wenn sie Hilfe benötigen, dann sind wir da“, so Anke Loerwald und Meike Brinker.

Genau das ist es, was Martina Kötter schätzt. Die Anträge müssen in jedem Jahr aufs Neue ausgefüllt werden. „Ich bin ein sehr gründlicher und gewissenhafter Mensch und hoffe, dass ich das Ausfüllen mit der Zeit alleine erledigen kann“, sagt sie.