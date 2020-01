Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Infos zur Geschichte

Die Ihr Platz GmbH & Co. KG war eine Drogeriemarktkette in Deutschland mit Sitz in Osnabrück. Sie gehörte von 2007 an bis zur Auflösung zur Schlecker-Unternehmensgruppe. Von 1958 bis 1973 war der Name der Märkte der seifen-platz.

Ihr Platz betrieb mit insgesamt 3990 Beschäftigten rund 490 Drogeriemärkte in Deutschland, vor allem in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. In Berlin firmierten die Ihr-Platz-Märkte teilweise unter dem Namen drospa.

Quelle: Wikepedia