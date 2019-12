Das Winterdorf in der Stadtmitte Winterberg ist diesmal als „nachhaltiges Event“ zertifiziert. Die WTW lädt andere Veranstalter ein, sich ebenfalls mehr Gedanken um die Energiebilanz ihrer Veranstaltungen zu machen.

TourCert-Zertifizierung In Winterberg umweltfreundlicher Urlaub machen

Winterberg. WTW hat Leitfaden für Betriebe und Veranstalter erarbeitet, die ihre Angebote nachhaltiger gestalten wollen. Das Winterdorf ist bereits dabei.

In den Büros der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW) steht der Klimaschutz nach eigenen Angaben weit oben auf der Agenda. Nicht umsonst habe man sich als erste Tourismus-Destination überhaupt in NRW Anfang 2019 von der Organisation TourCert zum „Nachhaltigen Reiseziel“ zertifizieren lassen.

Bereits damals hatte WTW-Geschäftsführer Michael Beckmann angekündigt, dass diese Zertifizierung erst der Anfang sein soll, um die Ferienregion Winterberg und Hallenberg so klimafreundlich wie möglich zu gestalten.

Mittlerweile können sich Unternehmen und Veranstalter in Winterberg ebenfalls nach bestimmten Kriterien als Partnerbetriebe der WTW bei TourCert zertifizieren lassen. Bestes Beispiel ist aktuell das Winterberger Winterdorf, das noch bis zum 5. Januar jeden Tag Gäste und Einheimische an die Untere Pforte einlädt.

Winterberger Winterdorf diesmal zertifiziert

Die Winterberger Veranstaltungs GmbH als Betreiberin und Veranstalterin hat sich in diesem Jahr zertifizieren lassen. Weitere Unternehmen und Veranstalter sollen im Jahr 2020 folgen. „Wir freuen uns darüber, dass das Winterdorf die Kriterien unseres Leitfadens für nachhaltige Events umsetzt und so ein wichtiges Zeichen für die Ferienregion, aber auch für den Klimaschutz setzt“, sagt Michael Beckmann.

Dies sei auch ein wichtiges Signal an die Urlauber, Tagesgäste und die heimische Bevölkerung, „die vor dem Hintergrund des Klimaschutzes zum Glück immer genauer hinschauen, wo sie hinfahren und welche Veranstaltungen sie besuchen“.

Leitfaden für Winterberger Betriebe und Veranstalter

Deshalb hat die WTW einen konkreten Leitfaden für die Durchführung nachhaltiger Events entwickelt. „Dieser Leitfaden wird nach Möglichkeit auf alle Veranstaltungen zugeschnitten und kann bei der WTW angefordert werden für Veranstaltungen innerhalb der Ferienregion“, sagt Projektmanagerin Paula Gernholt von der WTW. Es sei sehr erfreulich, dass die Anzahl der Partnerbetriebe der WTW bei TourCert steige.

Die Organisation TourCert vereint Experten aus Tourismus, Wissenschaft, Umwelt, Entwicklung und Politik, die weltweit Unternehmen und Urlaubs-Destinationen betreuen und sich so für einen verantwortungsvollen Tourismus unter dem Motto „Travel for Tomorrow“ einsetzen.

Wichtige Parameter sind laut den TourCert-Fachleuten dabei die Qualität der Produkte und Dienstleistungen, Kundenorientierung, schonender Umgang mit Ressourcen, Barrierefreiheit und Angebote im Bereich der nachhaltigen Mobilität. Eine nachhaltige Urlaubs-Destination sei ein Gemeinschaftswerk, das vom partnerschaftlichen Zusammenwirken aller beteiligten Institutionen und Betriebe lebe.

WTW übernimmt für drei Betriebe Zertifizierungskosten

Damit diese Entwicklung sich auch weiter fortsetzt, übernimmt die Winterberg Touristik und Wirtschaft im Jahr 2020 für drei Betriebe die Kosten für die Zertifizierung. „Interessierte Unternehmen und Veranstalter sollten sich zeitnah bei Paula Gernholt melden, die ersten drei Bewerber kommen zum Zug“, so Michael Beckmann. Zu erreichen ist die Projektmanagerin unter paula.gernholt@winterberg.de oder telefonisch unter 02981 925039.

Darüber hinaus strebt die WTW auch eine nachhaltige Ausrichtung der Skigebiete gemeinsam mit den Unternehmen der Wintersport-Branche an. „Unser Ziel ist es, gemeinsam eine Klimaneutralität bis 2030 zu erreichen“, so Beckmann.

Nachhaltigkeits-Stammtisch am 21. Januar

Ein wichtiges Instrument zum Erreichen dieser Ziele ist der Nachhaltigkeits-Stammtisch. Am 21. Januar findet der nächste Stammtisch statt. „Wir wollen im Rahmen dieser Stammtische gemeinsam an nachhaltigen Projekten arbeiten, Ideen sammeln und uns austauschen“, so Michael Beckmann und Paula Gernholt.

Altkreis Brilon Hier gibt es mehr Infos Für alle Fragen rund um das Thema Nachhaltigkeit steht WTW-Projektmanagerin Paula Gernholt allen Interessierten zur Verfügung unter Tel.: 02981 925039 oder E-Mail: paula.gernholt@winterberg.de. Der Leitfaden für Veranstalter, die ihr Event nachhaltig ausrichten möchten, kann auch zugeschickt bzw. per Mail versandt werden.

Im Leitfaden für die Zertifizierung geht es um Themen wie eine nachhaltige Stromversorgung einer Veranstaltung mit Ökostrom, um den Umgang mit Wasser, ein bewusstes Abfallmanagement, aber auch um die Einbindung von regionalen Dienstleistern und Produkten zum Beispiel beim Catering.

Es geht zudem um das Thema Mobilität, die Einbindung des ÖPNV beispielsweise, aber auch um Details wie nachhaltige Gastgeschenke, Energieeffizienz, kurze Transportwege, Recycling-Papier und vieles mehr.