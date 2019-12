In Winterberg nur zweimal drei Minuten

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Winterberg nur zweimal drei Minuten

In den anderen Kommunen des Altkreises Brilon ist das Rederecht wie folgt geregelt:

In Marsberg, Medebach und Olsberg darf ein Wortbeitrag bis zu 10 Minuten lange sein, jedes Ratsmitglied kann dreimal zu einem Thema sprechen; in Hallenberg kann ein Ratsmitglied dreimal bis zu drei Minuten lang reden; in Winterberg ist die Redezeit auf zweimal drei Minuten beschränkt.