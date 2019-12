Niedersfeld. Es brennt bei Niedersfeld. 80 Strohballen stehen in Flammen. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr müssen am vierten Adventssonntag ausrücken.

In Niedersfeld geraten rund 80 Strohballen in Brand

Eine große Menge von Strohballen ist am Sonntagnachmittag in Niedersfeld in Brand geraten. Passanten hatten das Feuer im Bereich „Huxhol“ entdeckt und die Feuerwehrleitstelle alarmiert.

Gegen 15.45 Uhr alarmierte diese die Einheiten aus Niedersfeld und Grönebach. „Vor Ort konnte der Brand von rund 80 Strohballen bestätigt werden, die zu einem großem Haufen aufgeschichtet waren“, sagt Feuerwehrsprecher Jens Vogelsang. Die Brandausbreitung auf weitere, in der unmittelbaren Nähe gelagerte, Strohballen konnte verhindert werden.

Rund 80 Strohballen sind bei Niedersfeld in Brand geraten. Foto: Joachim aue / wp

Die Wasserversorgung wurde aus einem in der Nähe befindlichen Teich sichergestellt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung erfolgten die Löscharbeiten zum Teil unter Atemschutz. Um die Strohreste komplett ablöschen zu können, mussten diese aufwändig per Hand auseinander gezogen werden.

Die hierfür erforderlichen Nachlöscharbeiten dauern noch bis in die Abendstunden an. Insgesamt befanden sich rund 40 Feuerwehrkräfte im Einsatz.

Die Polizei war vor Ort und wird die Ermitlungen zur Brandursache aufnehmen. Bei der Wetterlagen ist es zumindest eher unwahrscheinlich, dass die Strohballen von selbst Feuer gefangen haben.