Grönebach. Polizei und Staatsschutz ermitteln wegen Hakenkreuz-Schmierereien an einer Schutzhütte in Grönebach. Wer kann Hinweise zu den Täter geben?

In Grönebach Hakenkreuz an Schutzhütte gesprüht

Hakenkreuz-Schmierereien hat ein Zeuge am Donnerstag bei der Polizei angezeigt. Er hatte die Sachbeschädigung durch Graffiti an einer Schutzhütte an der Straße „Grönebacher Holz“ entdeckt und gemeldet. Unbekannte besprühten demnach die Hütte unter anderem mit Hakenkreuzen. Wer Hinweise zu der Tat machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache in Winterberg unter 02981 / 90 200 in Verbindung zu setzen.

Staatsschutz wird automatisch eingeschaltet

Bei solchen Straftaten, das bestätigte Holger Glaremin von der Polizeipressestelle des HSK, wird automatisch auch der Staatsschutz in Dortmund eingeschaltet. Kreisweit hatte es laut einer Kleinen Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen in der jüngeren Vergangenheit nur sehr wenige Straftaten mit dem Hintergrund „politisch motivierten Kriminalität – Rechts“ gegeben. In der Bilanz für 2018 tauchte für den HSK lediglich ein Fall aus dem Raum Schmallenberg auf. „Der Hochsauerlandkreis bietet im Vergleich zu anderen Städten und Szenen nicht den Nährboden für solche Taten wie anderorts“, hatte Peter Bandermann vom Dortmunder Polizeipräsidium damals gesagt.