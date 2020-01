In Brilon gebaut: Küche aus alten französischen Bodendielen

Ob nun eine Küche ganz aus uralten französischen Holzdielen, der ganz besondere Kofferschrank oder eine Präsentationsfläche für die „biennale di architettura“ in Venedig: Wenn etwas so richtig individuell wird, ganz besonders und dann noch ein Stückchen Eigenidee dazu darf, dann sind sie in ihrem Element: Am geschichtsträchtigen Ort, in der alten Papierfabrik an den Almequellen kreieren die sechs Mitarbeiter von Biermann Holzdesign gern ganz besondere Möbelstücke. Exklusiv eben.

Zu Besuch bei Holzdesign Biermann: Chef Eric Biermann mit dem Holz, das für die Theke der neu gestalteten Rathaus-Apotheke in Brilon verwendet wurde (siehe Computer-Foto im Hintergrund).

Zu Besuch bei Holzdesign Biermann: Blick in die Werkstatt

Zu Besuch bei Holzdesign Biermann: Eric Biermann (rechts) und Philipp Canisius mit einem selbst entworfenen und gebauten Couchtisch, der wie ein Blatt anmutet.

Zu Besuch bei Holzdesign Biermann: Blick in die Werkstatt in der ehemaligen Papierfabrik direkt unterhalb der Almequellen.

Zu Besuch bei Holzdesign Biermann: Geselle Niklas Mast fräst eine individuell gefertigte Treppenstufe aus Eichenholz aus.

Zu Besuch bei Holzdesign Biermann: Auf diesem Foto hält Philipp Canisius Bricketts in der Hand, die aus dem eigenen Betrieb stammen und aus Spänen gepresst werden und mit denen die Heizung in den Produktionsräumen befeuert wird.

Zu Besuch bei Holzdesign Biermann: alte Eichen-Bodendiele aus Frankreich, aus ihnen wurde für einen Kunden ein Herzenswunsch erfüllt, sie wurden zu Fronten einer Küche verarbeitet.

Möbelstücke und Lampen von Holzdesign Biermann aus Brilon.

Möbelstücke und Lampen von Holzdesign Biermann aus Brilon, die nach Zeichnungen der Designerin Gesa Hansen gestaltet wurden.

Auch für die Innengestaltung der Briloner Rathaus-Apotheke war Biermann zuständig.

Individuelle Kundenwünsche erfüllen

Viele Kunden, die sich Möbel anfertigen lassen, haben ganz genaue Vorstellungen. So wie jener, der die alten Holzdielen aus Frankreich schon hatte und der sie als Fronten seiner Küche verbauen ließ. „Wir haben sie nur lackiert, zum Teil sogar Nägel dringelassen“, erzählt Inhaber Eric Biermann von diesem aufregenden Projekt. In der Werkstatt lagern viele weitere spannende Dinge, zum Beispiel auch ein Couchtisch, gestaltet wie ein Blatt, den die Tischler selbst entworfen haben. „Kunden, die hierhin kommen, wollen oft ein besonderes Möbelstück, auf das sie häufig extra gespart haben. Natürlich muss es dann hinterher auch perfekt sein. Aber genau das, diese Wertschätzung für unsere Arbeit und auch das Holz, das genau mögen wir Tischler. Wenn wir dann noch ein bisschen eigene Idee dazu geben dürfen - perfekt“, betont Mitarbeiter Philipp Canisius. Und um zu zeigen wie handwerklich und natur verbunden, mitten im Wald, sie hier arbeiten, laden sie die Kunden zum Gespräch am liebsten zu sich ein.

Werkstatt unterhalb der Almequellen

Und in der Tat, allein die Anfahrt zur alten Fabrik ist schon abenteuerlich. Hinter den Bahnschienen in Alme geht es direkt ab zu den Almequellen und zu Biermann Holzdesign. Dann noch rechts um eine alte Fabrikhalle drumherum und dran vorbei weiter zu der ehemaligen Papierfabrik. Dort hat Eric Biermann im Jahr 2005 allein das Unternehmen gegründet, sein erster Auszubildender Philipp Canisius kam 2009 hinzu und blieb bis heute. Der Platz in de alten Gemäuer wurden ständig erweitert, die CNC-Maschine kam hinzu, ein Lackierraum. „Wir produzieren derzeit mit einem sehr modernen Maschinenpark auf 340 qm Fläche“, sagt Erik Biermann, 2015 habe man um 80 qm Lagerfläche erweitert.

Altkreis Brilon Firma hat fünf Mitarbeiter Tischlermeister Eric Biermann ist seit 2005 selbstständig und auch Ausbildungsbetrieb. Er hat zurzeit fünf Mitarbeiter. Auf der Homepage www.biermann-holzdesign.de steht vieles über die Projekte und es kann auch eine Firmenbroschüre runtergeladen werden.

C0-2-neutrale Produktion

Das Lager wurde gegenüber den Firmenräumen neu gebaut und hier befindet sich auch etwas ganz Besonderes. Direkt an die zentrale Absauganlage für die Holzspäne ist eine Brikett-Presse gekoppelt und mit den Briketts wiederum werden die Produktionsräume beheizt. „Hierdurch und durch den Bezug von Strom aus erneuerbaren Energien fertigen wir CO-2-neutral!“, betont der 40-jährige Firmeninhaber. Dies in direkter Nähe zu den Almequellen und dann auch noch mit Holz aus Brilon, Marsberg, Olsberg oder zumindest Europa - auch damit können sie bei Kunden, die heute doch vermehrt nachhaltig denken, punkten. In Alme haben sie dies alles, aber für einen Showroom ist kein Platz mehr. „Wir könnten ihn mit unseren Ideen vollständig füllen“, betont Philipp Canisius. Doch was dann? Selbst wenn mal Zeit da wäre, um weiter Vorzeigestücke herzustellen, wäre als nächstes der Vertrieb die Herausforderung

Zusammenarbeit mit Möbeldesignerin Gesa Hansen

Doch zurück zu den Produkten: Selbstverständlich produzieren die Tischler auch viel für heimische Einrichtungen, sie haben die Inneneinrichtung für die Tourist-Info wie für die Rathaus-Apotheke in Brilon gebaut und einen Teil der Einrichtung für den Kindergarten Lummerland, inklusive eingelassenem Baumstamm. Aber es zog sie auch schon oft in große Städte und bis nach Frankreich. Über die mehrfach ausgezeichneten Designerin Gesa Hansen, für die sie unter anderem Couch-Tische bauen, kamen sie nach Paris, statteten dort schon viele Appartements mit Exklusivem aus. Auch einen Kofferschrank haben sie nach Gesa Hansens Vorstellungen gefertigt. Er fand seinen Platz im Kaufhaus Bradleys in New York. Und auch für eine Kaffeerösterei, in einem alten Landhaus in Courances bei Paris stellten sie einen Teil der Einrichtung her. „Es macht immer Spaß zu sehen, wie die Handwerker in anderen Ländern arbeiten, wie anders zum Teil“, betont Philipp Canisius. In Venedig bauen sie alle zwei Jahre etwas anderes für die bekannten Unternehmen Gira, Keuco und FSB auf, die Transportboxen für die nächste Messe im Mai sind schon gut bepackt.

Viele Projekte und Ideen

All diese Eindrücke und die Zusammenarbeit mit Gesa prägen. Auf der Baumesse in Köln lernten sie die Arnsbergerin kennen, die in Paris lebt. Und „nur über Mund-zu-Mund-Propaganda“ bekommen sie so viele Kunden, dass noch keine Zeit war, den kleinen Weihnachtsbaum wieder aus der Fabrikhalle zu entfernen oder gar die Fenster zu putzen. „Wir haben auch schon mal was aus dem alten Pflaumenbaum, der im Garten stand gemacht. Ich glaube, es war ein Tisch!“, fällt Philipp Canisius noch so ein besonderes Projekt ein. Neben Regionalem sei Altholz zurzeit unheimlich gefragt und so lagert neben Resten der alten Dielen aus Frankreich noch ein bisschen mehr beim Tischlereibetrieb, natürlich auch Neues. Fotos von Projekten zeigen den Empfang bei einem französischen Zahnarzt ebenso wie den selbst gebauten schwarzen Büroschrank vor Tapete in Echtgold, im Haus eines betuchteren Kunden. „Wer sich etwas gönnen möchte, der sollte mal mit ‘ner Skizze vorbeikommen, es muss nicht immer horrend viel kosten“, betonen Biermann und Canisius. Allerdings: Acht bis zehn Wochen dauere es dann schon, bis das Möbelstück fertig sei.

Und da bleibt ja noch die Idee, zum Beispiel mehr von den eigenen Lampen und Möbeln zu kreieren, von denen es schon einige gibt, und die vom Showroom. Und wer weiß, wenn die Stadt Brilon erst eine schöne Gewerbefläche - „bis jetzt gab’s da noch nichts’“, so Eric Biermann - zur Verfügung stellen kann, dann werden diese Kreativgeister vielleicht auch dies noch wagen. Bis dahin geht’s weiter in Alme und wer schauen will, bitte immer schön dem Schild zu den Almequellen folgen und einmal rechts rum um die alte Fabrikhalle!