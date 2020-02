Im Sauerland schlagen Taschendieb-Banden immer häufiger zu

Bei der Polizei sind zahlreiche Anzeigen eingegangen. „Wir registrieren immer wieder, dass solche Banden auch bei uns unterwegs sind“, sagt Polizeisprecher Holger Glaremin. Die organisierten Täter suchen ihre Opfer auch immer wieder in Supermärkten und Discountern. In Olsberg schlugen die Taschendiebe unter anderem am Samstag zu. „Ich war im Aldi einkaufen“, erzählt eine Frau, der das Portemonnaie gestohlen wurde.

Großangelegtes Ablenkungsmanöver

„In dem Laden war es unangenehm laut. Viele Frauen mit Kinder waren dort. Sie hatten alle südosteuropäisches Aussehen. Ich denke, das das alles mit zu einem Ablenkungsplan gehörte.“

Polizeisprecher Glaremin bestätigt, dass diese kriminellen reisenden Banden häufig mit größer angelegten Ablenkungsmanöver arbeiten. „Als ich an der Kühltheke stand stellte sich ein Mann sehr eng neben mich“, erzählt die Olsbergerin. Der Mann hält einen Karton in der Hand. Die Olsbergerin ist abgelenkt, passt nicht auf – erst an der Kasse bemerkt sie, dass ihr Geldbörse weg ist.

Niederländer findet Geldbörse auf der Straße

„Die Kassiererin meinte lapidar, dass das in letzter Zeit häufiger passiere.“ Auch bei ihrer Bank, wo sie ihre Karte sperren möchte und bei der Polizei, wo sie Anzeige erstatte, hört sie, dass diese Form der Taschendiebstähle sich häufen. „Ich bin wirklich erschrocken“, sagt die Olsbergerin. Sie hat Glück im Unglück: Ein Tourist aus den Niederlanden findet ihr Portemonnaie auf der Straße zwischen dem Aldimarkt und dem Parkhotel. Papiere und Bankkarten sind noch drin.

Auch Fall in Meschede

Auch in Meschede gab es am Wochenende einen vergleichbaren Fall: Die Hilfsbereitschaft einer 58-jährigen Frau nutzten am Samstag Taschendiebe in einem Discounter im „Schwarzen Bruch“. Gegen 12.15 Uhr half die Frau einem Mann. Dieser hielt in beiden Händen eine Flasche Sekt. Gleichzeitig versuchte er Ware aus dem Regal zu nehmen. Die Frau half ihm. Kurze Zeit später bemerkte sie den Diebstahl der Geldbörse aus ihrer Jackentasche. Der oder die Täter hatten die Ablenkung für den Diebstahl genutzt. Folgende Beschreibung des Mannes liegt vor: zwischen 50 und 60 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, dunkle kurze Haare, dunkle Hose und dunkle Jacke, der Mann humpelte beim Gehen.

125 Mal schlugen solche Täter im Jahr 2018 im Hochsauerlandkreis zu.

Der Tatort muss nicht immer der Bahnhof oder der Weihnachtsmarkt sein, so Polizeisprecher Glaremin. „Häufig schlagen die Diebe auch im Supermarkt zu.“

Die Polizei rät Bürgern stets achtsam zu sein: