Im Abseits

Die Zahlen aus dem Energieatlas beeindrucken. Keine andere HSK-Kommune kommt nur annähernd an die Ökostrom-Leistung heran, die in Brilon aufbereitet wird. Zudem war die Stadt schon Mitte der 90-er Jahre Vorreiter bei der Ausweisung von Windvorrangzonen. Mit 229 Quadratkilometern ist Brilon Flächenriese. Da würden sich die 106 Windräder, die sich laut Energieatlas NRW 2018 in Bad Wünnenberg drehten, weiträumiger verteilen als es bei einer Autofahrt nach Paderborn ins Auge fällt.

Aber wer will das? Die Politik nicht und zumindest die weit, weit überwiegende Mehrheit der hier lebenden Menschen auch nicht.

Dass Bürger dieser Stadt - hochrangig im Öffentlichen Dienst der eine, ehemals für die CDU politisch aktiv der andere und dazu ein ehemaliger Forstamtsleiter der Stadt des Waldes - aus ureigensten wirtschaftlichen Interessen die kommunale Windkraftplanung aushebeln wollen, stößt vielen übel auf.

Ja, im Bau- und Planungsausschuss kam sogar der Vorschlag auf, die hinter den Energie-GbR stehenden Personen öffentlich an den Pranger zu stellen. Die Briloner Bürgerliste nimmt die ernste Lage zum Anlass, ihr politisches Süppchen zu kochen. Denn in Sozialen Medien darauf hinzuweisen, dass hinter der Klage „der CDU sehr nahe stehende Personen“ stehen und mit drei alles offen lassenden Pünktchen zu suggerieren, es handele sich um derzeitige Entscheidungsträger oder auf sie Einfluss nehmende Parteikreise, ist falsch und ärgerlich. Damit stellt sich die BBL einmal mehr nur ins gleiche Abseits wie die Kläger. Jürgen Hendrichs

