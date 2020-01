HSK: 18 Menschen sterben 2019 bei Unfällen

Zum Jahresende wird Bilanz gezogen; auf den Straßen im Hochsauerland fällt diese zunächst einmal positiv aus: Insgesamt zählte die Polizei im Jahr 2019 (Stand 1. Dezember) 72 weniger Unfälle mit Verletzten als im Jahr 2018: „Die Zahl ist von 831 auf 759 gesunken“, wie Holger Glaremin mitteilt.

„974 Menschen wurden bei diesen Verkehrsunfällen verletzt, das sind 97 weniger als im vergangenen Jahr, als 1071 Unfallopfer gezählt wurden“, so der Pressesprecher der Kreispolizeibehörde des HSK weiter.

Doch leider gibt es auch eine schlechte Nachricht – trotz des Rückgangs sind dieses Jahr viel mehr tödliche Unfälle zu beklagen. Die Anzahl der Verkehrstoten im Hochsauerlandkreis hat sich 2019 (Stand 30. Dezember) im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt: 18 Menschen kamen bei Unfällen auf heimischen Straßen ums Leben; im Jahr 2018 waren es „nur“ neun.

Zehn getötete Motorradfahrer im Hochsauerland

Unter den Opfern dieses Jahres sind zehn Motorradfahrer – neun dieser zehn tödlich verunglückten Biker kommen nicht aus dem HSK, wie die Polizei ermittelt hat. Diesen Anstieg zu erklären, ist nicht einfach, trotzdem haben wir den Leiter der Direktion Verkehr der heimischen Kreispolizeibehörde, Gregor Mertens, um Ursachenforschung gebeten. Seine Antworten finden Sie im „Drei-Fragen“-Interview (siehe Kasten).

Altkreis Brilon Die Zahl macht uns betroffen Drei Fragen an Gregor Mertens, Leiter Direktion Verkehr der HSK-Kreispolizeibehörde. 1. Warum ist die Zahl der Verkehrstoten im HSK in diesem Jahr so signifikant angestiegen? In diesem Jahr verloren leider 18 Menschen ihr Leben auf den Straßen des HSK. Diese Zahl macht uns betroffen. Wir untersuchen jeden Unfall und fragen nach dem Warum. Tatsächlich ist die Zahl der schweren Verkehrsunfälle in diesem Jahr bislang gesunken. Trotzdem gab es mehr Verkehrstote. Die Zahlen zeigen, dass es häufig von Zufall und Glück abhängt, ob man als Verkehrsteilnehmer, besonders als Motorradfahrer, einen Unfall überlebt. 2. Was sind die Hauptursachen für die tödlichen Unfälle 2019? Geschwindigkeit spielte bei fast allen Fällen die entscheidende Rolle. Und gerade die Geschwindigkeit entscheidet bei einem Unfall über Leben und Tod. Insbesondere die Motorradfahrer riskieren mit ihrer Fahrweise ihr eigenes Leben – und das Leben von Unbeteiligten. 3. Wie reagiert die Polizei auf die hohe Anzahl Verkehrstoter? Mit einer Vielzahl von Maßnahmen bekämpft die Polizei Unfallursachen im HSK. Leider stellen wir aber immer wieder fest, dass unsere Präventionshinweise in vielen Köpfen nicht ankommen. Manche Fahrer ignorieren bewusst die Verkehrsregeln. Die Unverantwortlichen erreichen wir nur über den Geldbeutel und Führerscheinentzug. Raser ziehen wir konsequent aus dem Verkehr. Leiter „Direktion Verkehr“ der HSK-Kreispolizei

„Weiterhin ist jeder Verkehrstote einer zu viel“, heißt es im Verkehrsbericht 2018 der HSK-Polizei. In den vergangenen Jahren schien man auf einem guten Weg zu sein; die Anzahl der Personen, die bei Verkehrsunfällen im Hochsauerland getötet wurden, erreichte mit jeweils neun in den Jahren 2015, 2017 und 2018 den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1975 (damals starben 73 (!) Menschen auf unseren Straßen).

Über dem Durchschnittswert der vergangenen Jahre

Trotz eines „Ausreißers“ 2016 (19 Todesopfer) liegt der Durchschnittswert der Jahre 2014 bis 2018 bei 12,8. Auch in Arnsberg und Sundern sind in diesem Jahr Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben, die Anzahl im Vergleich zum Vorjahr ist vor Ort glücklicherweise nur leicht – um ein Opfer – angestiegen.

2018 starb in Sundern und Arnberg jeweils ein Mensch im Straßenverkehr, dieses Jahr wurden in Sundern zwei Männer tödlich verletzt, in Arnsberg starb ein Mann bei einem Verkehrsunfall.

Dieser ereignete sich am 18. September, als ein junger Biker (25) aus Kamen nahe Albringen von der Straße abkam und gegen einen Telefonmasten prallte. Mit dem Hubschrauber wurde er in eine Spezialklinik geflogen, wo er wenige Tage später verstarb.

Auch bei den beiden Unfällen in Sundern – am 22. Juni und am 29. Juli – kam jeweils ein Biker zu Tode; im Juni starb ein 20-jähriger Arnsberger, der auf der Hellefelder Höhe mit einem Pkw kollidierte; wie erwähnt, das einzige Kradopfer aus dem HSK.

Verkehrssicherheitsberater der Polizei im Hochsauerlandkreis bieten umfassende Informationen zu allen verkehrssicherheitsrelevanten Themen; informieren Sie sich online, auf der eigens eingerichteten Seite

https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/node/10870