Holz aus Briloner Stadtforst per Bahn wegschaffen

„Noch nicht ganz aufgegeben“ hat Brilons Forstamtsleiter Dr. Gerrit Bub die Hoffnung, im Bereich des Nehdener Umspannwerks vorübergehend eine Bahnverladestation für die Unmengen von Kalamitätsholz einzurichten, das schnellstmöglich aus den heimischen Wäldern weggeschafft werden muss. Von dort könnten die Züge durch das Egger-Werk und die Stadt Anschluss an die Obere Ruhrtalbahn in Brilon-Wald finden.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Alternativ kommt für Dr. Bub auch eine Mitbenutzung der Verladestation in Rüthen in Betracht. Nach dem 7750 Hektar großen Briloner Stadtforst befinden sich mit dem Rüthener (3849 Hektar) und Warsteiner (4841 Hektar) die beiden nächstgrößeren kommunalen Forste in unmittelbarer Nachbarschaft. Vor Rüthen aus wird bereits Rund- und Kalamitätsholz über die von den Steinbrüchen genutzten Gleise der Westfälischen Landeseisenbahn weggeschafft.

Rund 98.000 Festmeter im vergangenen Jahr eingeschlagen

Neben der allmählich wegen der Corona-Epidemie langsam schwächelnden Nachfrage aus China - bisher hat der Briloner Stadtforst rund 10.000 Festmeter dorthin absetzen können - hat sich derzeit der Alpenraum als interessanter Abnehmermarkt aufgetan. Dort kann derzeit schneebedingt nicht genug Nachschub besorgt werden. Ein Transport per Lkw ist wegen der hohen Kosten allerdings wenig rentabel.

Altkreis Brilon Verladestation auf dem Bahnhof Bestwig Das „Team Timber“, ein in Schmallenberg ansässiger Zusammenschluss von neun mittelständischen Sägewerken der Region, will bekanntlich auf dem Gelände des Bestwiger Bahnhofs eine Verladestation errichten. Die Station soll nicht nur für das Verladen von Holz genutzt werden, sondern auch für andere Güter. Die Gruppe hat ein 3,8 Hektar großes Gelände erworben und den alten Ringlokschuppen bereits abreißen lassen. Geplant sind vier Gleise, die einen 740 Meter langen Standard-Güterzug aufnehmen können.

Auch vor diesem Hintergrund hat die HSK-SPD die Einrichtung von Holzverladestationen aufs Tapet gebracht. Der Kreis soll mit den Eigentümern der Eisenbahn-Infrastruktur, den Holzlogistikern und den Forstämtern entsprechende Kontakte aufnehmen.

Antrag der HSK-SPD

SPD-Fraktionsvorsitzender Reinhard Brüggemann: „Je länger das geerntete Holz im Bestand liegen bleibt, desto schlechter werden dann die Qualitäten der eingeschlagenen Sortimente und ein Weiterverkauf ist dann nur noch als Industrieholz möglich.“ Der Kreistag hat den SPD-Antrag in seiner Sitzung am Mittwoch in die Fachausschüsse weitergeleitet.

Rund 98.000 Festmeter Holz sind im vergangenen Jahr im Briloner Stadtforst eingeschlagen und aufbereitet worden - die dreifache Menge normalen nachhaltigen Jahreshiebes. Das muss weg. Die Ortsvorsteher von Madfeld und Gudenhagen-Petersborn, Heinz Bickmann und Wolfgang Diekmann, hören immer wieder Klagen über die schweren Sattelzüge, die durch ihre Dörfer rumpeln.

Lkw belasten Ortschaften

In Madfeld sollen es, so Heinz Bickmann, Tag für Tag um die 100 bis 120 sein. Und in Gudenhagen-Petersborn dröhnen die schweren Diesel von morgens vier bis abends 10 Uhr durchs Dorf, sagt Wolfgang Diekmann.„Wir erleben eine forstwirtschaftliche Katastrophe“, sagt Brilons Forstamtsleiter Dr. Bub mit Blick auf das Szenario, dass Experten für die nahe Zukunft zeichnen. Man gehe davon aus, dass etwa 75 Prozent der Borkenkäfer-Population den milden Winter überstanden habe, und zwar zu 95 Prozent unter der Rinde.

Üblicherweise überwintern die Borkenkäfer am Boden und verkriechen sich unter der wärmedämmenden Bodenstreu. Nasse, milde Winter sind dabei ihr größter natürlicher Feind. Dann verpilzen sie leicht und gehen - ebenso wie bei sehr strengem Frost - ein. Beides ist in diesem Winter nicht eingetreten.

Borkenkäfer-Heere schlummern

Die derzeit schlummernden Käfer-Heere werden bei 16,5 Grad und etwa 12 Stunden Tageslicht aktiv - das ist in der Regel Anfang bis Mitte März der Fall. Die jüngsten Stürme haben im Briloner Stadtwald zwischen 10.000 und 15.000 Festmeter Windwurfschäden angerichtet - frisches Brutmaterial für den Borkenkäfer. Dr. Bub: „Das befeuert die Situation.“ Andererseits haben die Niederschläge der vergangenen Monate der Fichte zwar geholfen, ein wenig ihre Harzvorräte wieder aufzubauen, doch einer weiteren Dürrephase wie in den beiden vergangenen Jahre werde sie kaum etwas entgegenzusetzen haben.

Für Ende 2021 stünde die nächste der im Zehn-Jahres-Rhythmus fälligen Waldinventuren an. Die letzte sog. Forsteinrichtung ergab für den Stadtforst einen Wert von 72 Millionen Euro.