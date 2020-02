Hochstimmung: Altenbüren feiert Karneval im Heimathafen

Altenbüren. In Altenbüren wurde am Samstagabend Karneval gefeiert, Wir haben Bilder von der närrischen Show.

Und dem Motto: „Die „MS Karneval“ wird Euch entführen, in den Heimathafen Altenbüren“ und mit Prinz Bruno Markus II (Schlüter) und seiner Prinzessin Mirjam stieg am Samstagabend in der Schützenhalle die große Prunksitzung der St.-Johannes-Schützenbruderschaft.

Rund 100 Aktiven brannten unter der Präsidentschaft von Jörg „Brause“ Schlüter ein wahres Feuerwerk aus Show und Unterhaltung ab.

Flotte Märsche und Showtänze der jungen Damen und Herren vom Möhnekump und aus dem Besenbinderdorf wechselten sich launigen Beiträgen in der Bütt ab, so dass in der mehr als gut besuchten Halle, für junge und alte Narren etwas dabei war. Nach der närrischen Hitparade und dem Finale ging dann die Party mit DJ Volker Schneider beim Tanz in allen Räumen richtig los.