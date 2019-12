Hallenberg rechnet vorsichtig – und mit einem Minus

Altkreis Brilon Kein Einwand gegen Bergdorf

Dem Bebauungsplan für die Ferienanlage Bergdorf Hallenberg stehen keine maßgeblichen Einwände von Behörden oder Trägern öffentlicher Belange entgegen. Da Architekt Eckhard Lohmann in Brilon ein sehr ähnliches Projekt in Petersborn-Gudenhagen plant und es dort zu einem Planungsstopp aufgrund nachträglich entdeckter Magerwiesen kam (die WP berichtete), wurde das Areal in Hallenberg erneut untersucht.

Auch hier wurde Magerrasen im oberen Teil der geplanten Anlage gefunden. Deshalb ist der Umfang von ursprünglich 52 auf 28 Wohnungen mit 134 Betten in 19 Gebäuden verringert worden; der obere Torkomplex wurde gestrichen.

Der gastronomische Bereich wurde halbiert und hat nun 150 Innen- und 150 Außensitzplätze. Die verbleibende Bergdorf-Fläche von 1,5 Hektar ist intensiv genutztes Grünland und wurde als unbedenklich eingestuft. Sie umfasst den derzeit eingezäunten Bereich. „Das Bergdorf ist ein Gewinn für Hallenberg“, betonte Michael Kronauge, „dadurch kommen mehr Menschen hierher, machen einen hochpreisigen Urlaub, gehen essen und einkaufen.“