Gute Nachrichten für zwei an Leukämie erkrankte Sauerländer

Auf diese Nachricht warten nicht nur Florian Hellwig und Katharina Schmidt seit Wochen: Es sind passende Stammzellenspender für die beiden schwer an Leukämie erkrankten Sauerländer aus Deifeld und Brilon-Wald gefunden worden! Florian Schmidt, der Bruder von Katharina Schmidt, berichtet, dass am Dienstag der erlösende Anruf der behandelnden Uni-Klinik aus Göttingen kam.

Für seine Schwester, die ebenso wie Florian Hellwig drei kleine Kinder hat, sind gleich vier passende Spender mit neun von zehn erforderlichen Gewebemerkmalen ermittelt worden, nachdem vorher wochenlang kein einziger in den weltweiten Spenderkarteien zu finden war.

Vier mögliche Knochenmarkspender

Aus den vier potenziellen Spendern wurde ein junger Mann ausgewählt, der etwa genauso alt wie die 29-jährige Katharina Schmidt sein soll, mehr ist nicht bekannt. Sie wird ab Mitte nächster Woche auf die Transplantation vorbereitet, die dann hoffentlich im März erfolgen kann.

Auch von Florian Hellwig aus Deifeld gibt es gute Nachrichten, wie seine Freunde mitteilen. Die Chemotherapie habe gut angeschlagen, es sei ebenfalls ein Spender gefunden worden. Genauere Daten sind noch nicht klar.

Eine Welle der Hilfsbereitschaft schwappte durchs Sauerland

Pamela Kölbl von der Deutschen Knochenmark-Spenderdatei in Köln (DKMS) bestätigte, dass es durchaus sein könne, dass unter den vier gefundenen Spendern bereits jemand sei, der sich im Rahmen der Suchaktion Für Florian Hellwig und Katharina Schmidt habe online registrieren lassen.

Die Ergebnisse großangelegten Typisierungsaktion in Medebach Ende Januar, bei der sich 2685 Menschen registrieren ließen, werden in ca. zwei Wochen erwartet. Es seien seit Beginn der Aktion zudem Geldspenden in Höhe von 180.000 Euro eingegangen, darunter allein 40.000 Euro an Barspenden während der Aktion in Medebach: „Wir hatten über 900 Geldeingänge von Firmen, Privatleuten und Vereinen. Das ist ein wahnsinnig toller Erfolg, eine solche Hilfsbereitschaft gibt es ganz selten.“

Typisierungsaktion in Hoppecke findet statt

Die Typisierungsaktion in der Schützenhalle Hoppecke, die für den 14. März 2020 angedacht ist, wird auf jeden Fall stattfinden, damit auch für weitere Leukämie-Erkrankte Spender gefunden werden können.

Florian Schmidt beschreibt die Gefühle seiner Familie beim Anruf aus Göttingen: „Wir haben gelacht, geweint, geschrien, alles gleichzeitig. Von uns ist eine riesige Last abgefallen. Es liegt immer noch ein harter Weg vor uns, aber jetzt sehen wir endlich ein helles Licht am Ende des Tunnels.“