Geschenke aus dem Sauerland für Waisenhaus in Bosnien

Thea Maurer (15) aus Hallenberg machte ihre erste Erfahrung mit dem Weihnachtsgeschenke-Transport des Vereins Building One World (BOW) nach Bosnien mit drei Jahren: „Da kamen sehr oft Leute zu uns und gaben Geschenke ab, unser ganzer Flur stand voll. Und ich dachte, die wären alle für mich.“

Schon als Kleinkind verstand sie, dass diese Päckchen nicht für sie, sondern für rund 400 Heimkinder und Erwachsene in Bosnien waren – alle persönlich gepackt von Familien im Sauerland. Weil es den Menschen in Bosnien vor allem durch den Krieg in den 90er Jahren lange nicht so gut geht wie den Menschen in Deutschland und sie sich deshalb riesig über ein Geschenk freuen, das ihnen die ehrenamtlichen BOW-Vereinsmitglieder jedes Jahr vor Weihnachten auf einer ca. einwöchigen Tour persönlich bringen.

Zum ersten Mal dabei

In diesem Jahr ist Thea zum ersten Mal mitgefahren und hat Land und Leute in Bosnien selbst erleben dürfen. Für ein junges Mädchen, das im behüteten Sauerland aufwächst, ist die bosnische Realität manches Mal an der Grenze des Erträglichen. Kinder in Waisenheimen, deren einziger Weihnachtswunsch eine eigene Tube Zahnpasta oder Duschgel ist.

Altkreis Brilon Über den Hilfsverein Unter building-one-world.org/hands-liveticker sind zahlreiche Berichte, Fotos und Videos von der einwöchigen Fahrt nach Bosnien, den Geschenke-Übergaben und persönlichen Eindrücken aus dem Land abrufbar. Auf seiner Internetseite building-one-world.org stellt der Verein seine verschiedenen Projekte vor. Neben dem Transport nach Bosnien und der Flüchtlingshilfe in der Region gehören mehrere Kinderheime in Südamerika und auch die neu gegründete Trauergruppe Seelenbeben aus Winterberg dazu. Spenden sind unter der IBAN-Nr. DE07 4165 1770 0000 0608 71 herzliche willkommen. Im Verwendungszweck kann das gewünschte Projekt angegeben werden. Spendenquittungen sind möglich.

Die vielen trostlosen Ruinen, die heute noch vom Krieg erzählen. Eine ältere Frau, die den ganzen Tag in ihrem winzigen Raum, in dem nur eine Schlafcouch, ein Tisch und ein kleiner Holz-Herd steht, am Fenster sitzt. Ob sie etwas sieht, ist fraglich. Eine Brille ist zu teuer. Ihr Haus ist wie das aller Nachbarn kaputt vom Krieg, zum Aufbau fehlt das Geld. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Viele junge Leute gehen weg von Bosnien, weil sie keine Perspektiven haben. Was den Menschen in Bosnien an materiellen Dingen fehlt, das gleichen sie durch Herzlichkeit, ansteckende Freude über den sehnsüchtig erwarteten Besuch aus Deutschland und Gastfreundschaft aus.

Unterstützer aus dem Sauerland

Dass die BOW-Ehrenamtlichen so viel Freude nach Bosnien bringen können, liegt an vielen Familien in Hallenberg, Winterberg und Bad Berleburg. Schon seit Jahren packen sie jedes Jahr Geschenke - möglichst sogar für dieselben Kinder, so dass sich persönliche Beziehungen entwickeln.

Strahlende Kinderauen sind der schönste Dank für die Helfer. Foto: SEBASTIAN mÖRCHEN / WP

Die Familie Schmidt aus Niedersfeld hat auf diesem Weg die Brüder Ivica und Marko in ihrem Heim ein Stückweit groß werden sehen. Der inzwischen 18-jährige Marko ist glühender BVB-Fan und hat das Heim für seine Schlosser-Ausbildung schon verlassen können. Die Schmidts geben ihm dennoch immer noch ein Geschenk mit: „Um Marko das Päckchen zu übergeben, wird sogar ein Umweg gemacht. Alles wird mit so viel Herzblut vorbereitet und durchgeführt, da steckt so viel Arbeit dahinter, diese Aktion kann man nur unterstützten.

Hilfe, die ankommt

Die Hilfe kommt 1:1 an. Und die Freude, die man dabei schenkt, kehrt ins eigene Herz zurück.“ Auch Maria Dielenhein (16) und ihre Familie aus Hallenberg beschenken schon seit acht Jahren die gleichaltrige Valentina und ihre Geschwister, deren vom Krieg traumatisierten Eltern ihre Kinder nicht selbst versorgen können: „Jedes Jahr packe ich ein Päckchen für Valentina, schreibe ihr einen Brief und lege ein Bild von mir und meinen Brüdern dazu. Dabei merke ich, wie glücklich mich das macht. Besonders schön war es, als ich einen Brief von ihr zurückbekommen habe. Es ist eine persönliche Bindung zwischen uns entstanden. Uns freut es, wenn wir Menschen helfen können, insbesondere wenn man sich vorstellt, dass dies womöglich das einzige Päckchen an Weihnachten ist.“

Geld und Schuhe abgenommen

Seit drei Jahren hilft Maria vor den Transporten mit, alle Päckchen zu sortieren. Valentina lernt eifrig deutsch und hat eine Ausbildung zur Krankenschwester begonnen. Ihr Ziel: später mal nach Deutschland und dort Maria persönlich zu treffen! Besonders einschneidend war in diesem Jahr der Besuch eines Flüchtlingslagers an der kroatisch-bosnischen Grenze. Hier stranden viele Flüchtlinge aus u.a. Syrien und Afghanistan auf ihrem Weg in die EU und damit zum rettenden Asyl, sie werden von Grenzsoldaten geschlagen, bekommen Handys, Geld und Schuhe abgenommen. Ein syrisches Mädchen hat seine Eltern verloren und mit angesehen, wie ihr Freund beim Versuch, auf einen Zug zu springen, von einem Stromschlag getötet wurde. Dieses Mädchen ist 16 – ungefähr so alt also wie Thea und Maria und erlebt doch eine ganz andere Jugend.

Journalist Dirk Planert hilft den Flüchtlingen mit warmer Kleidung, Schlafsäcken und Schuhen. BOW unterstützt ihn finanziell. Seine Worte zum Abschied: „Ihr kommt wieder. Gutes tun macht süchtig.“