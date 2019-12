Fünf Fälle in Marsberg: Falsche Polizisten am Telefon

Die Masche ist alt. Und trotzdem versuchen es die Betrüger immer und immer wieder. Gleich fünf Anzeigen sind am Montag bei der Polizei aus dem Raum Marsberg eingegangen. Wieder haben Kriminelle vornehmlich ältere Menschen angerufen, sich als Polizei oder Bankangestellte ausgegeben und versucht, an Schmuck oder Bargeld zu kommen - zum Glück diesmal ohne Erfolg.

Trotz ständiger Warnung haben Täter Erfolg

„Ich weiß nicht, wie oft wir schon davor gewarnt haben und warum viele Mitmenschen den Betrügern trotzdem immer noch auf den Leim gehen“, sagt Polizeisprecher Sebastian Held. Die Vorgehensweise ist fast immer identisch, wenngleich den Betrügern immer neue Facetten einfallen. Im Telefonbuch suchen sie gezielt nach älteren Vornamen und spulen dann ihre Nummer ab. Mal geben sie sich als Polizisten aus und warnen davor, dass ein Diebstahl oder eine andere Straftat bevorstehe. Die Angerufenen werden durch geschickte Gesprächsführung verunsichert und sollen schlussendlich Bargeld oder andere Wertsachen bereitlegen, die ein angeblicher Polizist abhole und in Sicherheit bringen wolle. Mal ist es der Enkel, der plötzlich einen Unfall hatte und Geld braucht, mal ist es ein Einbrecher, der angeblich gerade auf dem Weg ins Haus ist.

Die Betrüger gehen sogar soweit, dass sie ihre Opfern glauben lassen, dass selbst Bankmitarbeiter einer Bande angehören. Die meist älteren Menschen werden dann aufgefordert, ihr Erspartes vom Konto abzuheben und „sicherheitshalber“ einem vermeintlichen Kriminalbeamten zu übergeben.

Falscher Streifenwagen

Sebastian Held: „Selbstverständlich versprechen die Betrüger, die Wertsachen zurückzubringen, wenn die Gefahr gebannt ist. Durch diese Vorgehensweise haben sie schon fünfstellige Summen erbeutet.“ In Dortmund haben die Täter erst am Montag einen 79-Jährigen und eine 82-Jährige auf ähnliche Art und Weise um 170.000 Euro geprellt.

Dass die Betrüger es schaffen, durch einen technischen Trick im Display des Angerufenen die Notrufnummer 110 vorzugaukeln, ist schon längst ein alter Hut. Die dreisten Täter gehen sogar so weit, die Opfer mit einer Finte in Sicherheit zu wiegen. „Damit sie auch glauben, dass wir von der Polizei sind, schicken wir Ihnen gleich mal eine Streife in ihre Straße.“ Ein Polizei-Auto taucht dann tatsächlich wenig später in der Nähe der angerufenen Adresse auf – in dem Fall haben die Betrüger aber die echte Polizei unter einem Vorwand dorthin gelockt.

Altkreis Brilon Tipps der Polizei Die auf dem Display erscheinende Nummer „110“ ist falsch. Mit geringem Aufwand lassen die Täter die 110 oder andere Behördennummern im Telefon erscheinen. Die Polizei rät: „Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Rufen Sie beim geringsten Zweifel den echten Polizeiruf 110 an. Scheuen Sie sich auch nicht bei guten Freunden, Nachbarn oder Angehörigen nachzufragen.“ Die Polizei wird niemals um Geldbeträge oder andere Wertgegenstände bitten. Daher sollte man am Telefon keine Details zu finanziellen Verhältnissen preisgeben. Die Polizei: Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen. Sollten Sie Fragen haben besuchen Sie die nächstliegende Polizeiwache oder rufen uns einfach an!“ Weitere Infos gibt es im Internet: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

„Die meisten Täter operieren vom Ausland aus und haben vor Ort lediglich Komplizen, die das Geld oder die Wertsachen abholen. Ich glaube auch nicht, dass die Zahl der Telefonbetrügereien zugenommen hat. Durch unsere Öffentlichkeitsarbeit kommen aber immer mehr Fälle zur Anzeige“, schätzt Sebastian Held. Noch mehr würde es ihn freuen, wenn die Betrüger immer weniger Erfolg mit ihrer Masche hätten. „Aber die Täter entwickeln sich und ihre Methoden immer weiter“, so Held. Jeder Bürger sollte sich daher z.B. auch gut überlegen, ob sein kompletter Name im Telefonbuch stehen muss und wie er mit Adressdaten und Telefonnummern umgeht.