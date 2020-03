Das Wetter im Sauerland schlägt allmählich den ruhigeren Weg ein. Nach einem noch wechselhaften Freitag setzt sich am Wochenende immer mehr hoher Luftdruck mit mehr Sonnenschein durch.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Viel Regen und viel Wind – so ließ sich das Wetter der vergangenen Tage zusammenfassen. So hat sich das regenreiche und stürmische Wetter aus dem Februar nahtlos bis in den März fortgesetzt. Nun scheint sich die Großwetterlage aber allmählich zu ändern. Dabei ist der heutige Freitag quasi ein Übergangstag. Zwar kann sich die Sonne zeitweise durchsetzen, immer wieder ziehen aber auch Schauer über den Kahlen Asten hinweg. Diese fallen am Freitag meist als Schnee und in höchsten Lagen kann sich zeitweise nochmals eine dünne Schneedecke bilden.

Julian Pape, Wetterexperte für das Sauerland. Foto: WP

Die Nacht zu Samstag verläuft dann meist trocken und die Wolken lockern auch mal auf. So können die Temperaturen verbreitet in den leichten Frostbereich fallen und örtlich besteht die Gefahr überfrierender Nässe. Am Wochenende beginnt dann erstmals seit längerer Zeit eine trockenere Witterungsphase, die Sonne zeigt sich immer wieder mal und die Temperaturen steigen langsam an. Während am Samstag noch spätwinterliche 3 bis 5°C gemessen werden sind am Sonntag bereits bis zu 9°C möglich.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Regen, Regen, nichts als Regen. Auch in diesem Monat sind in Marsberg-Westheim bereits wieder knapp 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen und das Soll für diesen Monat ist nahezu erreicht. Flüsse wie die Diemel, aber auch die Orke und Nuhne sind randvoll, teilweise sind schon Überflutungen zu verzeichnen. In den kommenden Tagen wird sich die Hochwasserlage allmählich wieder entschärfen, denn die letzten Regen- und Schneeregenschauer ziehen am Freitag nach Hessen ab.

Ab der Nacht bleibt es dann über das Wochenende hinaus weitgehend trocken. Der Start in die freien Tage verläuft Samstagfrüh allerdings nochmal durchaus spätwinterlich, denn aufgrund des teils klaren Himmels ist häufig mit leichtem Frost zu rechnen. Der Tag selbst bringt dann einen Mix aus Sonne und Wolken und es bleibt durchweg trocken. Zum Sonntag setzt sich dieser positive Trend fort und die Temperaturen klettern verbreitet über die 10°C-Marke, teils sind sogar bis zu 15°C möglich. Zum Montag bleibt es trocken und die Temperaturen frühlingshaft.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Nach dem Dauerregen und Sturm, welcher gefühlt seit sechs Wochen anhält, sehnen sich nicht nur die Briloner und Olsberger nach einer Ruhepause mit mehr Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen. Am Freitag ist davon noch wenig zu spüren.

Ein weiterhin lebhafter Wind treibt viele Schauer über das Land, in etwas höheren Lagen mischen sich sogar nochmal Schneeflocken in den Regen. Die letzten Flocken und Tropfen ziehen dann am frühen Abend über die Willinger Berge nach Süden und Südosten ab und nachfolgend lockern die Wolken immer häufiger auf. Mit einem nachlassenden Wind kann sich in der Nacht verbreitet leichter Frost einstellen. Da die Straßen zuvor nass waren muss besonders an schattigen Orten mit Straßenglätte gerechnet werden. Diese Gefahren sind am Wochenende dann allerdings schnell vorbei, denn mit mehr Sonnenschein klettern die Temperaturen recht zügig bis auf 10°C, zum Sonntag und Montag auch deutlich darüber hinaus. Dazu zeigt sich der Himmel mit einem bunten Mix aus Sonnenschein und Wolkenfeldern.

Der Trend: Ruhiges Hochdruckwetter garniert mit einigen wenigen Schauern. So scheint sich unser Wetter in der neuen Woche fortzusetzen. Dazu bleiben die Nächte teils frostig kalt.