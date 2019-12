Oberschledorn. Wegen zu starker Rückschnitte hat die Baumreihe instabile Triebe gebildet. Es gibt aber Alternativen zur Fällung der sieben gesunden Linden.

Die sieben imposanten Linden auf dem Friedhof Oberschledorn bekommen eine Schonfrist. In der kommenden Vegetationsperiode sollen sie erneut in Augenschein genommen werden, um zu entscheiden, was mit ihnen geschieht.