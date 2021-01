Feuerwehr Brilon löscht Kaminbrand in Scharfenberg

Brilon Die Feuerwehr Brilon hat einen Kaminbrand in Scharfenberg gelöscht. Der Einsatz für 25 Feuerwehrleute dauerte zweieinhalb Stunden.

Brilon. Kaminbrand in Scharfenberg: Am Neujahrsabend kam es in der „Unteren Straße“ in Scharfenberg zu einem Kaminbrand. Die Einheiten aus Scharfenberg und Altenbüren sowie die Drehleiter wurden gegen halb 9 Uhr alarmiert.

Schornsteinfeger kehrte den Kamin

Bei Eintreffen der Scharfenberger Brandschützer schlugen Flammen aus dem Schornstein. Umgehend wurde vorsorglich der Brandschutz sichergestellt. Der ebenfalls angeforderte Schornsteinfeger kehrte den Kamin über die Drehleiter, so dass der brennende Ruß aus dem Gebäude gebracht und abgelöscht werden konnte.

Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte zweieinhalb Stunden um Einsatz.

