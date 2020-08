Fahrplanwechsel zu Schuljahresbeginn im Hochsauerlandkreis

Brilon/Olsberg/Meschede. Zum 12. August gibt es im HSK bei Westfalen Bus viele Änderungen im Busverkehr und auf Linien Fahrzeitenanpassungen. Die Änderungen im Überblick.

Zum neuen Schuljahr (ab 12. August) gibt es im Hochsauerlandkreis bei Westfalen Bus umfangreiche Änderungen im Busverkehr und auf zahlreichen Linien umfangreiche Fahrzeitenanpassungen.

Auf der Achse Meschede-Bestwig-Brilon-Olsberg wurde der Abendverkehr komplett überarbeitet, ebenso der Sonntagsverkehr auf der Achse Meschede-Bestwig-Brilon-Olsberg“ sowie der Schülerverkehr im Raum Marsberg.

Wartezeiten für Fahrgäste verringert

Die Fahrten in den Abendstunden und an Sonn- und Feiertagen auf den Buslinien zwischen Meschede – Bestwig bzw. Brilon und Olsberg wurden ebenfalls neu geordnet. Somit können Fahrgäste ab Fahrplanwechsel ohne größere Wartezeiten bequem umsteigen.

Die Fahrzeiten der Linien S50, R75, R74, R71 und R72 wurden auch an Sonn- und Feiertagen aufeinander abgestimmt. Im Raum Marsberg wurde der Busverkehr angepasst, so dass, insbesondere für die Schüler, Warte- und Umstiegszeiten reduziert werden. Ebenfalls zur Entspannung des Schülerverkehrs nimmt die neue Linie 470 zwischen Bad Fredeburg, Ramsbeck und Bestwig Fahrt auf. Dadurch können Fahrgäste auch direkt von Bad Fredeburg nach Bestwig fahren und müssen nicht mehr in Meschede umsteigen.

Neue Frühfahrten im Angebot

Von montags bis freitags gibt es auf dieser Linie zwei Frühfahrten und zwar um 5.48 Uhr ab Bödefeld, Post und um 6.05 Uhr ab Bad Fredeburg, Post bis nach Bestwig, Bahnhof. Nachmittags fährt die Linie 470 ab Bestwig, Bahnhof um 13.38 Uhr und noch einmal um 16.02 Uhr – allerdings nur an Schultagen in NRW und nicht während der Schulferien. Auf der Linie 464 werden ab dem 12. August nur noch Fahrten über die beiden Ortsteile Holthausen und Huxel ausgewiesen. Die Direktfahrten über Gleidorf werden über die Linien S90, R69 und 345 gefahren.

Neue Fahrten gibt es auf den Linien S90 und R69. Auf der Linie S90 wurde zudem der Fahrweg an Sonn- und Feiertagen angepasst, da aufgrund der geringen Nutzung der Fahrradbusanhänger auf dieser Linie nicht mehr im Einsatz sein wird.

Fahrgäste können die neuen Fahrpläne im Internet unter westfalenbus.de (Fahrplandownload) herunterladen. Das Verkehrsunternehmen bitte die Fahrgäste weiterhin im Bus eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.