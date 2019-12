Essentho: Ritzenhoff sorgt mit Gläsern für Diamantenfieber

Für den ganz besonderen Moment im Leben gibt es ein ganz besonderes Getränk. Champagner. Und für den Champagner gibt es ein ganz besonderes Trinkglas. Das Champusglas von Ritzenhoff. Damit dem besonderen Moment oder dem besondere Anlass noch mehr Beachtung geschenkt wird, dafür hat der heimische Glashersteller das Champus-Celebration-Glas kreiert.

Seit 2011 bringt Ritzenhoff jedes Jahr kurz vor Jahresende eine Special Edition mit der Jahreszahl des neuen Jahres mit wechselndem Dekor heraus. Für 2020 ist es ein ganz exklusives Champusglas geworden: 16 echte Swarovski-Kristalle im Dekor bringen den Champus und den Moment des Anstoßens zum Funkeln.

Besonderes Glas für den besonderen Anlass

„Mit dem Celebration-Glas wollen wir die Jahreszahl mit seinem besonderen Anlass feiern und für die Ewigkeit bewahren. Ob eine Hochzeit, ein Jahrestag, eine Taufe oder ein Jubiläum, es gibt zahlreiche Momente, die ganz exklusiv zelebriert werden sollten“, umschreibt PR-Managerin Kerstin Hülsmann die Philosophie dahinter. Verpackt ist es nach Ritzenhoff-Manier in exklusiver Geschenkverpackung in weiß-silber mit passender Stoffserviette.

Altkreis Brilon Ritzenhoff in Essentho hat über 50 Kollektionen entworfen Seit mehr als 100 Jahren wird bei Ritzenhoff am Stammsitz in Essentho Glas hergestellt. Die AG und hat sich zu einer der renommiertesten High-Tech-Glashütten Deutschlands entwickelt. Innovative Techniken wie die Mundrandbearbeitung durch Laser oder das traditionellere „Sprengen und Schleifen“ sowie die Qualitätssicherung komplettieren die automatischen Produktion. Ritzenhoff liefert in über 100 Länder und ist Marktführer im Bereich der Gläser für die Getränkeindustrie. Über 50 Kollektionen hat das Unternehmen bereits kreiert

Die 16 Swarovski-Kristalle im Dekor sind verschieden groß und verteilen sich über den ganzen Kelch. Jeder einzelne Kristall ist von einem Strahlenkranz umringt und vereinigen sich in einem explodierenden Feuerwerk aus Platin. Glückssymbole wie kleine Herzchen, ein vierblättriges Kleeblatt oder Anker in feinen Pastelltönen stehen für Treue und das Besondere. Designt hat es Carolin Körner. Ritzenhoff arbeitet weltweit mit vielen verschiedenen Designern und Kreativen.

Celebration-Glas 2020

PR-Managerin Kerstin Hülsmann wird natürlich auch privat mit dem neuen Celebration-Glas auf das neue Jahr anstoßen. Genau so wie Christoph Kargruber. Seit einem Jahr ist der 49-jährige Österreicher Vorstandsvorsitzender der Ritzenhoff AG, davor war er 20 Jahre bei Swarovski in Wattens, Österreich, tätig. Die Champus-Gläser werden seit 1998 von Ritzenhoff hergestellt und sind von Anfang an der Topseller im Markensortiment.

16 Swarovski-Kristalle bringen den Champus im neuen Champagner-Jahresglas 2020 von Ritzenhoff zum Funkeln. Foto: Annette Dülme

Von der Entwicklung über die Fertigung bis hin zum Dekor bietet die Ritzenhoff AG das komplette Know-how der Glasherstellung aus einer Hand am Standort Essentho.

Biergläser gibt es auch

50 Mio. Gläser verlassen jährlich das Werk. Auf vier parallel laufenden Glasproduktionslinien werden täglich bis zu 56 Tonnen flüssiges Rohglas zu 160.000 Kristall-Gläsern verarbeitet: Biergläser, Wein- und Sektgläser, Gläser für alkoholfreie Getränke, für Spirituosen. Unverkennbar: die aufwendigen Dekorarbeiten, teilweise per Hand.

„Wir entwickeln und fertigen für die internationale Getränkeindustrie Exklusivgläser“, erklärt die Brand-Managerin. Mit einer neuen Digitaldruckmaschine sei das Unternehmen jetzt zudem in der Lage, auf spezielle Wünsche auch kleiner, individueller Brauereien einzugehen, die bisher im keramischen Druck nicht möglich waren.

16 Swarovski-Kristalle

Einzig das neue Jahresglas verlangt wegen seiner Veredelung durch die Swarovski-Kristalle eine besondere Weiterverarbeitung. Die Kristalle werden in einer österreichischen Spezialfirma teilweise mit Hilfe von Handarbeit aufgebracht. „Sie müssen genau in der Mitte der Strahlenkränze platziert werden“, erklärt Kerstin Hülsmann die Herausforderung dahinter.

Das Unternehmen habe schon seit Jahren mit dem Gedanken gespielt, Trinkgläser mit Kristallen zu veredeln. „Kristallglas auf Kristallglas, das passt einfach“, brauchte es nicht viel, um den neuen Chef des Hauses zu überzeugen. „Mit Swarovski und Ritzenhoff treffen sich zwei Marken auf Augenhöhe.“ Und es soll noch nicht das letzte Glas mit dieser Veredelung sein, lässt Karl Kargruber durchblicken. Denn im Handel entwickelt sich das neue Celebrationglas zum Renner und ist im Weihnachtsgeschäft sehr gut angelaufen.

Wie passend: das neue Celebrationglas 2020 steht gleichzeitig auch für eine neue geschäftliche Weiterentwicklung mit vielen Umstrukturierungen und neuen Ideen im Hause Ritzenhoff.