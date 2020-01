Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ergänzen Sie diese Sätze

Was tun Sie als Viel-Reisender für Ihre Klimabilanz?

Ich erledige 99,8 Prozent meiner Wege mit dem Zug!

Warum sind Hut und orange Schuhe Ihr Markenzeichen?

Gute Sichtbarkeit von Ferne, und auch im Getümmel mit Blick nach unten aufs Handy – ach’ hallo!

Was mögen Sie gerade an Olsberg und Umgebung?

Wenn sich 80 Prozent unseres Alltags ändern, sehen meine Gesprächspartner hier 80 Prozent Chancen für Olsberg darin.

Sie leben – auch – in Kopenhagen. Was können wir von den Dänen lernen?

Kooperationsgeist und eine gesunde Einstellung zu Familie und Freunden.